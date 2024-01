Yasmin Brunet chama Vanessa Lopes para resolver "fofocas" do passado

Em primeiras imagens do BBB 24, Yasmin Brunet se apresenta aos participantes e chama Vanessa Lopes para conversar sobre "fofocas" do passado

A 24ª edição do Big Brother Brasil, reality show da Globo, se inicia na noite desta segunda-feira, 8. Mas o programa já está dando o que falar antes mesmo de sua estreia! Isso porque a modelo Yamin Brunet chamou a influenciadora digital Vanessa Lopes para conversar sobre algumas "fofocas" de seu passado.

Nas primeiras imagens do BBB 24, divulgadas nesta tarde pelo MesaCastBBB, da Multishow, a ex-esposa do surfista Gabriel Medina se apresenta aos outros participantes, contando um pouco sobre a sua história. Na ocasião, ela afirma que o público conhece dela é apenas por meio de fofocas que saíram na mídia.

"Queria mostrar quem eu sou pela primeira vez. Inclusive, basicamente tudo o que sabem sobre mim é sobre fofocas que aconteceram, não aconteceram, ou aconteceram parcialmente, como sabem ou não", confessou Yasmin.

Ela logo recebeu uma resposta de Vanessa, que se identificou com o relato: "Te entendo". A modelo então chamou a influencer para resolver uma desavença entre as duas, que aconteceu fora da casa. "Inclusive, depois eu preciso conversar com você sobre a nossa fofoca", convidou Yasmin.

Para quem não sabe, o desentendimento entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes aconteceu em 2022, logo após a separação entre a loira e Gabriel Medina. Isso porque a influenciadora acabou se envolvendo com o surfista logo após o fim de seu casamento, o que teria deixando a modelo incomodada.

Confira o trecho:

Pai de Vanessa Lopes fala de possível climão com Yasmin Brunet

Com a desavença entre Vanessa Lopes e Yasmin Brunet fora do BBB 24, o pai da influenciadora digital, Alisson Ramalho, decidiu aproveitar que o assunto estava em alta para falar sobre o suposto climão entre as duas dentro do programa. Em conversa com o site Gshow, ele falou abertamente sobre a briga da filha.

"Quando ela teve esse affair com o Medina, acho que foi logo após o término do casamento... Acho que seria uma coisa natural, não só para a Vanessa [o climão com Yasmin], mas para qualquer ser humano. Rola uma treta que não tem muito como evitar. Vamos ver como as duas vão lidar com isso lá dentro", disse ele ao site.

Então, ele completou ao citar a personalidade da filha. "Eu acho que a Vanessa é até tranquila em relação a isso. [...] Eu não sei como vai ser. De repente, se elas se conhecerem lá dentro, pode ser uma surpresa, talvez elas tenham até afinidade. [...] A gente nunca a viu relatando fortemente sobre isso, mas ela sabia que ia acontecer", comentou.