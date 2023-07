Stenio Garcia passará por exame que pode levar 72 horas: 'Sem previsão de alta'

Em conversa com a CARAS Brasil, Mari Saade, esposa de Stenio Garcia, falou sobre tratamento do ator

Stenio Garcia (91) está internado desde o último sábado, 1º, após receber o diagnóstico de um quadro de septicemia aguda. No Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, o ator irá iniciar nesta terça-feira, 4, um exame que pode levar até 72 horas. Em conversa com a CARAS Brasil, sua esposa, Mari Saade (55), atualizou seu estado de saúde e comentou sobre o exame.

"Estou impressionada com a tecnologia do exame que fará hoje", disse a artista. Saade explicou que o exame em questão faz um rastreio de leucócitos marcados no corpo para detectar e localizar focos infecciosos ou inflamatórios. Stenio Garcia foi internado após o quadro de septicemia, que é uma infecção generalizada.

"[Ele fará um] exame nuclear para rastreio de leucócitos que toma radiação e faz imagens. [Fizemos] hoje duas vezes, amanhã mais imagens e depois de amanhã se precisar. Estamos no caminho pra fechar o diagnóstico e direcionar melhor o tratamento, mas esse exame pode levar até 72 horas", completou Saade.

A esposa de Stenio Garcia diz estar esperançosa quanto à recuperação do veterano. Segundo ela, o ator está com os sinais vitais estáveis e normais, aguardando apenas o diagnóstico. "[Em breve] estaremos com ótimas notícias porque estão perto de fechar o diagnóstico", acrescenta. "Mas estamos sem previsão de alta."

HARMONIZAÇÃO FACIAL CAUSOU A SEPTICEMIA EM STENIO GARCIA?

A clínica que realizou a harmonização facial de Stenio Garcia negou que a infecção generalizada no sangue do ator tenha qualquer relação com o procedimento estético, que causou polêmica nas redes sociais. Em seu perfil do Instagram, o local explicou que a maior inflamação está localizada na coluna e atualizou os fãs do estado de saúde do veterano.

"Passando pra informar que Stenio Garcia se encontra melhor, os exames de urina e Doppler não detectaram alterações/bactérias! A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo", diz a nota. "Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês."