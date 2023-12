Stênio Garcia desmaia em casa e é levado para hospital no Rio de Janeiro

Poucos dias após receber alta hospitalar, Stênio Garcia volta a ser internado ao passar mal no jardim de sua casa no Rio de Janeiro

O ator Stênio Garcia precisou ser hospitalizado nesta quarta-feira, 13, após passar mal em sua casa. De acordo com o site G1, ele estava no jardim de sua casa quando teve um desmaio e foi levado para o hospital no Rio de Janeiro por sua esposa.

O artista foi diagnosticado com um quadro viral que causou uma gastroenterite e ele segue em observação. Esta foi a segunda vez que ele foi internado neste mês.

No início de dezembro, Garcia teve um quadro de dor abdominal e também precisou ser hospitalizado. Ele passou por exames e recebeu alta logo depois.

Recentemente, o ator foi capa de CARAS e contou como cuida da saúde. "Não gosto de ficar doente, sou muito ativo, gosto de me movimentar, mas já me recuperei e estou melhor, foi como viver de novo! As pessoas gostam de inventar histórias, querem ibope, mas tiro tudo de letra, estou cagando para elas. Eu até gostaria de ir para o outro lado, dar uma espiadinha e voltar!", declarou Stênio Garcia sobre as fake news sobre sua possível morte.

Stenio Garcia abre o jogo sobre harmonização facial

O ator Stenio Garcia abriu o coração ao contar o motivo para ter feito a harmonização facial. O procedimento estético deu o que falar na internet nos últimos dias após ele revelar o resultado no programa de TV Fofocalizando, do SBT. Agora, ele contou sobre o que o levou a passar pelo procedimento estético. “Não fiz harmonização para ficar bonitinho. Fiz para voltar a trabalhar e ponto. Estou disponível no mercado e quero ser lembrado para um determinado papel", afirmou ele em conversa no site F5, da Folha de S. Paulo.

Então, ele comentou sobre o que achou do resultado. “Sinto que as minhas expressões ficaram mais leves e até melhorou na articulação da fala”, afirmou ele, que ainda rebateu as críticas que recebeu. “A opinião dos outros nunca me interessou. E continua não me interessando", declarou.