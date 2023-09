Stênio Garcia revela o que causou inchaço em seu rosto

Após ser criticado por ter feito harmonização facial, Stênio Garcia abre o jogo sobre o inchaço em seu rosto

Nesta semana, o ator Stênio Garcia é o entrevista da capa da Revista CARAS. Em um trecho da conversa, ele relembrou a repercussão da harmonização facial que fez há pouco tempo. Inclusive, ele e a esposa, Marilene Saad, explicaram o motivo para ele ter aparecido com o rosto inchado.

A esposa dele revelou que ele tinha tomado medicamentos em decorrência da Covid-19 e o rosto ainda estava inchado, mas não teve relação com a harmonização. “O inchaço era por conta da cortisona, da medicação, mas as pessoas gostam de cuidar da vida do outro. Na harmonização, ele só colocou botox e ácido hialurônico”, afirmou ela.

Então, Marilene ainda rebateu os boatos de uma falsa morte de Stênio. “É terrível ser vítima de notícias falsas. Tudo o que aconteceu é fruto das sequelas da Covid-19 e Stênio não tem muito a cultura da medicina, dos remédios, por isso, tenho que cuidar, estar sempre por perto”, afirmou.

Por sua vez, o artista também falou sobre as fake news. “Sou duro na queda! Deixa as pessoas falarem o que quiser. Sei que estou vivo, isso que importa. Acredito na força da mente e faço o que quero, sou um rebelde nesse sentido”, disse ele, e completou: “Não gosto de ficar doente, sou muito ativo, gosto de me movimentar, mas já me recuperei e estou melhor, foi como viver de novo! As pessoas gostam de inventar histórias, querem ibope, mas tiro tudo de letra, estou cagando para elas. Eu até gostaria de ir para o outro lado, dar uma espiadinha e voltar! (risos)."

Por fim, o ator contou o motivo para feito a harmonização facial. "Fiz pelo trabalho e porque gosto de me sentir bem, meu corpo é objeto do meu ofício. Tenho um rosto primitivo, de matuto, e quis suavizar isso", afirmou. Confira aqui a entrevista completa com Stênio Garcia.

A harmonização facial de Stênio Garcia

Vale lembrar que Stenio Garcia mostrou o resultado da harmonização facial durante o programa Fofocalizando, do SBT. Lá, a médica dele contou que o procedimento foi tranquilo. "Ele tirou de letra, não reclamou de nada. Ele dormiu fazendo o procedimento", contou a médica. O programa exibiu o antes e depois do ator de 91 anos. "A gente trabalhou bastante com a sustentação, com o malar. A gente preencheu o bigode chinês, a boca, a mandíbula. A gente vai ver a grande mudança", avisou ela.

Após o procedimento, ele se mostrou feliz com o resultado. "Bastante renovado. É incrível. Tô me vendo pela primeira vez, é impressionante", declarou ele que ficou emocionado ao ver o rosto quinze anos mais jovem.