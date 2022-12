'Sou uma mulher sexualmente feliz", afirma Daniela Mercury

Cantora Daniela Mercury contou de onde vem a alegria contagiosa nos palcos

A cantora Daniela Mercury (57) contou detalhes da vida amorosa com a esposa Malu Verçosa (46). Elas já estão casadas há 10 anos.

Enquanto casais resolveram se divorciar na pandemia, Mercury afirma que o tempo sombrio fortaleceu a união. "Acho que tem a ver com compromisso. A gente vai amando mais quem se compromete com a gente. Compartilhamos sonhos parecidos para o país. A luta pela democracia, pelas artes, contra a LGBTfobia nos aproximou", contou ao jornal 'O Globo'.

"É muito bom ter uma mulher corajosa, parceira e cidadã ao meu lado. Temos uma trajetória e uma visão de mundo parecida, apesar de ela ser mais jovem do que eu", argumentou.

Daniela Mercury fala sobre intimidades

Ela contou sobre sua vida sexual aos 57 anos. "Sempre tive uma vida sexual maravilhosa e continuo a ter. Eu e Malu queríamos ter mais tempo para namorar. Sempre falamos em ter uma segunda lua de mel num lugar paradisíaco. No momento em que a teve que parar de trabalhar, acabou tendo que trabalhar por outras causas, porque não dava para ficar quieto vendo a destruição pela qual o Brasil estava passando", afirmou ela, que fez campanha para Lula neste ano.

"Sexo é algo de que precisamos falar, faz parte da nossa saúde psicológica e emocional, da nossa alegria de viver. Não tem como pensar na vida sem sexo", disse a artista. "É algo muito importante para mim, sempre foi. A energia sexual é a mesma que a criativa, não dá para dissociar", salientou.

Ela ainda contou de onde vem a alegria contagiante no palco: "Sou essa mulher animada no palco porque sou uma mulher sexualmente feliz. Tenho muito prazer. Acho que ainda é tabu falar sobre esse assunto, é algo impregnado na cabeça das mulheres. Se a gente fala de sexo, somos descomportadas. Então, sou a rainha má (risos)".

"A grande questão da luta feminista é pelo direito ao prazer. No final das contas, isso nos é negado. Nunca deixei que essa negação chegasse. Imagine agora! Quanto mais livre, altiva, dona do meu nariz, mais dona do meu corpo. E fiz várias músicas de amor para Malu...", completou.