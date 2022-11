Daniela Mercury publica vídeo da última vez em que viu a amiga Gal Costa; assista!

Cantora Daniela Mercury escreveu texto emocionante após a morte de Gal Costa aos 77 anos

A cantora Daniela Mercury lamentou a morte, ainda sem muitos detalhes, de Gal Costa aos 77 anos. Em homenagem ao ícone do MPB, Mercury escrevey mensagem emocionada acompanhada do vídeo da última vez em que se viram.

Amigas, as duas chegaram até mesmo a gravar uma música juntas chamada 'Quando o Carnaval Chegar'.

No vídeo, a esposa de Malu Verçosa escreveu: "Esse foi nosso último encontro pessoalmente. Em março deste ano tive a honra de assistir o show atual, que é mágico como sua voz. Gal sempre arrebatadora no palco e nos camarins. E agora me pergunto: Como viver sem Gal? Estou partida ao meio".

"Não sei como me despedir da maior cantora da MPB. A gente nunca se despede dos eternos. A voz feminina mais bela e importante do mundo para mim", declarou.

Por fim, a amiga deu diversos adjetivos para Gal Costa, que deve representar o que muitos dos brasileiros pensam. "Minha amiga Maravilhosa, extraordinária e personalíssima intérprete. Deusa tropicalista. Vanguarda da MPB. Protagonista de cenas históricas. Uma das maiores artistas do planeta. Referência obrigatória para todas e todos. Como dizer Adeus a Gal? Saudade. Te amo", finalizou.

Confira o vídeo do último encontro entre Gal Costa e Daniela Mercury: