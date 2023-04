Sonia Abrão abre o coração sobre luta contra doença: “Pânico”

Apresentadora Sonia Abrão surpreende seguidores ao detalhar batalha contra transtorno grave

A apresentadora Sonia Abrão (59) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 24, para fazer um relato emocionante sobre sua luta contra um grave transtorno emocional, a síndrome do pânico. Além de detalhar os desafios da doença, ela também abriu o coração e contou qual foi a sua maior motivação para vencer a batalha.

Sonia usou um vídeo em que uma pessoa estende o braço no meio do mar como uma metáfora para falar sobre a doença, além disso, ela também revelou que a depressão atingiu parte de sua família: “Meu pai teve depressão, minha mãe também! Eu tive pânico! Tudo escrito no nosso DNA. Caí no escuro do poço, mas voltei, porque lá no fundo havia uma mola!”, ela iniciou.

Em seguida, Sonia contou que seu trabalho foi como uma ‘mola’ para ajudá-la a melhorar: “O trabalho, que segura a gente, cola nossos cacos e nos põe de pé no mundo quando tudo está desmoronando e perdendo o sentido! O trabalho é como a porta que salvou Rose do naufrágio do Titanic! O trabalho é a tábua no meio do oceano! Entre a Dor e o Nada!”, disse.

“Quem entende isso, não “pune” quem sofre e se perde de si mesmo, num caminho que pode não ter volta! Quem entende, não solta a mão de ninguém! Não soltaram a minha! E, como já é segunda-feira, o trabalho me espera! E a vida também!”, a apresentadora concluiu o relato mostrando que está pronta para iniciar mais uma semana de trabalho.

Sonia Abrão revela que desenvolveu síndrome do pânico após viver relação abusiva

Durante participação no Podcast CARAS, a comandante do A Tarde é Sua, da Redetv!, Sonia Abrão contou que sofreu na pele o drama de um relacionamento abusivo. A apresentadora revelou que chegou a desenvolver síndrome do pânico após se relacionar com um homem 20 anos mais velho, quando tinha 25 anos.