Solange Almeida passa por cirurgia não programada: 'Repouso absoluto'

Em comunicado, assessoria informa que Solange Almeida passa por intervenção cirúrgica não programada na madrugada desta quinta-feira, 28

A cantora Solange Almeida passou por uma cirurgia inesperada e precisará ficar de repouso. Nesta quinta-feira, 28, a equipe da artista postou uma nota em sua rede social contando o que houve com a famosa e o motivo dela precisar cancelar seus compromissos com o público.

Em um comunicado, a assessoria contou que Solange terá que fazer repouso absoluto após ter se submetido a uma intervenção cirúrgica que não estava programada. Os médicos informaram que tudo ocorreu conforme o esperado.

Além disso, os profissionais recomendam que ela faça o repouso por sete dias. Diante disso, todos os eventos e outros compromissos que ela tinha tiveram que ser cancelados na próxima semana. "Nossa diva master @solangealmeida está bem, em recuperação e muito em breve falará com vocês! Obrigado por todas as mensagens de amor para nossa cantora!", avisaram.

Vale lembrar que, nos últimos meses, Solange Almeida deu uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, para falar sobre a batalha que travou contra o vício em cigarros eletrônicos. “Com o tempo, comecei a sentir dificuldade para respirar, minha voz não era a mesma”, a cantora contou que decidiu buscar ajuda profissional após apresentar sequelas. “Depois de um exame aprofundado, eu descobri que estava com uma lesão nas cordas vocais e no pulmão”, disse Sol na ocasião.

