Simony celebra a sua última sessão de radioterapia

Lutando contra o câncer, Simony faz a sua última sessão de radioterapia e se emociona: 'Estou tão feliz!'

A cantora Simony (46) já está na reta final do tratamento contra o câncer no instestino. Nesta quarta-feira, 14, ela fez a última sessão de radioterapia e fez questão de comemorar com seus fãs nas redes sociais.

Ela compartilhou vídeos de sua ida para a clínica para realizar o tratamento e falou de sua emoção.

Simony está internada em um hospital para o acompanhamento médico e foi de ambulância para a clínica onde faz a radioterapia.

“Estou indo para a minha última radioterapia. Nem eu estou acreditando! Vou de ambulancia, porque estou no hospital e não posso ir à pé e sozinha, apesar de estar ótima, tenho que ir de ambulância. Esse dia é muito especial. Foram 30 dias, todos os dias, descansando só no final de semana. Estou tão feliz!”, afirmou ela.

Antes da radioterapia, Simony já tinha feito sessões de quimioterapia.

Assista ao vídeo de Simony: