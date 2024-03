Simony celebra nova fase na luta contra o câncer: ‘Motivos para sorrir'

Em tratamento contra o câncer no intestino, a cantora Simony revela novidade em sua luta e posa sorridente ao lado do seu médico

A cantora Simony está radiante com uma novidade em seu tratamento contra o câncer no intestino. Ela contou que está em fase de remissão e iniciará o tratamento de imunoterapia para seguir em sua recuperação.

A novidade foi celebrada por ela em um post nas redes sociais nesta terça-feira, 12, após a consulta em seu médico. Ela contou que todos estão felizes com sua evolução.

"Sim temos muitos motivos pra sorrir. 8 meses em remissão, um milagre como ele @drfernandomaluf diz, não existe na literatura um caso como o seu. Eu sou muito grata a Deus e toda essa equipe tão linda que torceu, que chorou e que acreditou comigo. @drfernandomaluf eu amo muito você e toda sua família, te admiro como médico, como marido, como Pai,como amigo. Que Deus continue cuidando de nós e que esse resultado permaneça. Meu cabelo cobriu, mais hoje estou com o estetoscópio dele, estou tão bem que quem passou por exame hoje foi ele a @dra.francinneteixeira e a enfermeira @danieleteche, eu examinei todo mundo. Enfim vamos em frente e na fé sempre. Agora fazer a imuno", disse ela.

Simony mostrou seu cabelo natural

A cantora Simony usou as redes sociais para compartilhar uma boa notícia com os fãs. Ela, que sofreu queda capilar ao iniciar um tratamento contra um câncer no intestino, mostrou como está o crescimento de seu cabelo natural atualmente.

Simony vem usando perucas desde que os fios começaram a cair e sempre exibe aos fãs suas diversas opções de visual. Através de um Stories no Instagram, a artista apareceu com o cabelo levemente crescido. "Olha o tamanho", escreveu na legenda, surpresa com a evolução.

Em novembro de 2023, Simony já havia mostrado os fios naturais crescendo. Na ocasião, a estrela surgiu com o cabelo curtinho em uma selfie e revelou que estava indo até um salão de beleza para fazer a manutenção do seu megahair.

"Fui essa semana fazer manutenção do mega lá no @soucarloscirqueira e resolvi mostrar pra vocês meu cabelinho. Olha aí como já cresceu!!! Vamos vivendo um dia de cada vez. Nos adaptando, nos respeitando. Sou sempre grata", disse ela, à época.