Sertanejo Juliano revela o que fez para perder peso

O sertanejo Juliano, da dupla com Henrique, revelou o que fez para perder peso nos últimos meses e conquistar sua nova silhueta

O cantor sertanejo Juliano, da dupla com Henrique, revelou o que fez para emagrecer nos últimos meses. Ele perdeu peso e já ostenta a sua nova silhueta mais magra em seus shows e nas redes socais.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, o artista contou que mudou hábitos em sua rotina e também fez um medicamento para ajudá-lo a perder peso. “Eu estava vendo a galera tudo ficando mais magra, vi meu irmão também e tinha de emagrecer, né? As roupas nem estavam me servindo mais, minha mulher querendo doar as roupas, mas agora vou conseguir usar”, afirmou ele.

E completou: “Estou jogando futevôlei, batendo uma bolinha com a turma, nada demais. É assim, futevôlei e aplicar umas coisas”.

++ Quantos quilos Maiara já emagreceu? Cantora surpreende com o número

View this post on Instagram A post shared by @juliano_hej

Você sabia? Juliano se casou em abril de 2022

Em 25 de abril de 2022, o cantor Juliano, da dupla com Henrique, e Mohana do Couto se casaram em Trancoso, na Bahia.

O casamento à beira-mar contou com cerca de 350 convidados e contou com apresentação musical da dupla sertaneja Matheus e Kauan, que recentemente fizeram as pazes com Juliano e seu parceiro Henrique.

Juliano e Mohana estão juntos há 13 anos, e o sertanejo pediu a atual esposa em casamento ao vivo no programa Altas Horas em 2018.

Os recém-casados já têm duas filhas, Maria Antônia, nascida em 2019, e Maria Clara, de apenas 8 meses.

Confira aqui os cliques do casamento!