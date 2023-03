Sasha Meneghel revela que desenvolveu bulimia por comentários da internet

Filha de Xuxa, Sasha Meneghel disse que desenvolveu doença por conta de comentários maldosos na adolescência

Nesta quinta-feira, 9, a modelo Sasha Meneghel (24) participou do podcast PodDelas, comandado pelas influenciadoras Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, e revelou que, quando estava na pré-adolescência, desenvolveu bulimia, por causa de comentários maldosos que recebia na internet.

“Teve uma época da minha vida, eu tinha uns 12 para 13 anos, quando comecei a usar a internet, e pesquisava 'Sasha', para ver o que estavam falando de mim. Eu vi uns comentários que me marcaram, eu sempre tive muita bochecha, tenho o rosto quadrado, então, um comentário que ficou muito na minha cabeça foi quando me chamaram de 'rosto de Trakinas'”, revelou a atriz, filha de Xuxa.

“Nessa idade, eu desenvolvi bulimia e nunca falei isso pra ninguém. Porque eu não soube, de fato, lidar. (...) Eu citei aquele um comentário, mas eram vários. Eu escolhi focar no negativo por muitos anos da minha vida”, comentou Sasha. “Eu demorei muito pra entender isso [bulimia], a minha bulimia não durou muito tempo. Acho que eu nem sabia o que eu estava fazendo, era muito nova, nem sabia o que era bulimia. Foi muito um papo com a minha mãe, com as pessoas que eu amo. Recebi um acolhimento muito grande. Foi realmente ter uma rede de apoio grande, de pessoas que me explicaram”, completou.

E foi por conta desses mesmos comentários que deixaram Sasha Meneghel longe da internet por um tempo. “Foi por isso também que eu fugia muito da fama, eu não sabia olhar só para o positivo, e acho que por isso eu tive esses distúrbios”, explicou a modelo.



Sasha Meneghel recebe homenagem do marido, João Figueiredo

Em julho de 2022, Sasha Meneghel completou 24 anos de vida e ganhou uma homenagem especial do marido, o cantor João Figueiredo. Ele contou sobre o relacionamento deles e a admiração que sente pela esposa.

"Hoje é dia de celebrar a @sashameneghel, passei o dia coladinho com ela e com pessoas que amamos fazendo isso, contando histórias… e quando pensei em escrever algo (além de tudo que falei hoje pra você) pensei muito em relembrar os meus votos no dia do nosso casamento. 23 de Maio de 2019, eu conheci a mulher da minha vida. Jamais imaginei que aquele convite pra assistir um pocket show da Ana e Vitória no lançamento das suas joias, mudaria minha vida pra sempre... 11 de junho de 2019 nos reencontramos, mas você ainda era apenas a amiga da minha amiga. 27 de julho de 2019 as coisas começaram a mudar... nunca me conectei tanto com uma pessoa em minutos de conversa, como com você. A sensação era que já nos conhecíamos há um bom tempo... mas tudo mudou mesmo, 4 de agosto de 2019, quando antes de entrar no palco recebi uma notificação escrito “Sasha”, era um áudio seu... provavelmente se você não me mandasse aquele áudio, não estaríamos aqui hoje... ali, começou a nossa história", relembrou ele.

"Sa, em todos os detalhes você me surpreende... nunca conheci alguém tão simples, tão alegre e gentil como você. É muito fácil te achar linda por aquilo que mesmo de longe todo mundo vê, mas a sua maior beleza não está no seu sorriso, no seu olhar, no seu corpo... a sua maior beleza é a sua essência, e foi por ela, que ali eu me apaixonei… o teu coração me faz todas as manhãs acordar te amando mais que ontem. Seu colo, seu cheiro e seu carinho me faz me sentir no lugar que eu jamais quero sair. Você não é apenas a maior apoiadora dos meus sonhos... você é parte deles, sem você eles perdem a leveza e a alegria que eu sempre sonhei ter do meu lado", acrescentou.

"Você é e sempre será, mesmo depois dos nossos futuros filhos o maior presente que Jesus poderia me dar. e eu te prometo, pro resto de nossas vidas ser fiel a você, a te amar de todo o meu coração e com a minha vida, e a cuidar de você. Esse dia não poderei ser diferente de tudo o que vivemos até hoje, esse dia, esse casamento, reunidos com parte das pessoas que mais amamos nessa terra, diante de nossos amigos e familiares, eu prometo te fazer a mulher mais feliz que já passou por essa terra… te amo pra sempre, mais que ontem… e menos que amanhã", finalizou.