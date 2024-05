Roque recebe alta do hospital após quase uma semana internado

Após quase uma semana no hospital e até passagem na UTI, Roque recebe alta e volta para sua casa; esposa compartilhou vídeo do momento

O diretor de auditório do SBT Gonçalo Roque, que é ex-assistente de Silvio Santos, recebeu alta nesta sexta-feira, 24, e voltou para sua casa. Na rede social, a esposa dele, Janilda Nogueira, deu a boa notícia ao postar um vídeo dele no carro indo para seu lar.

Após quase uma semana no hospital, depois de ser internado no último sábado, 18, por conta de um sangramento intracraniano frontal e até ficar na UTI, Roque foi liberado pelos médicos a voltar para sua casa e a mulher celebrou o momento com os internautas.

"Roque teve alta de volta pra casa graças a Deus", escreveu Janilda Nogueira ao publicar o vídeo dele sentado e interagindo bem. "Roque voltando pra casa depois de um susto agora está tudo bem não foi preciso de cirurgia pois o exame deu um menigioma benigno não foi preciso de cirurgia graças a Deus com o medicamento certo ele vai evitar de da convulsão", falou ela.

Ainda neste sábado, 25, a companheira do diretor de auditório de TV postou um registro dele e seu passarinho interagindo após dias separados. "Até o Vicente estava com saudades", mostrou ela o momento deles.

Segundo noticiado pela apresentadora Sonia Abrão, Roque passou mal em um restaurante no último final de semana. "Roque, o maior diretor de auditório do SBT, fiel escudeiro de Silvio Santos por mais de 50 anos, está hospitalizado em Jundiaí, interior de São Paulo, após ter desmaiado, ontem, num restaurante, durante almoço em família! Segundo sua mulher, Janilda Nogueira, os exames apontaram sangramento intracraniano na parte frontal! Todas as nossas orações por ele! Força, Roque querido!", disse ela no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nogueira janilda (@janildanogueira)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nogueira janilda (@janildanogueira)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nogueira janilda (@janildanogueira)

Saiba como Roque, braço direito de Silvio Santos, construiu patrimônio milionário

Mas afinal, você sabe como Roque construiu seu patrimônio? Braço direito de Silvio por mais de 50 anos, ele possui contrato fixo no SBT e recebe um salário de R$ 10 mil da emissora. As informações são do 'Metrópoles Play'. Essa, no entanto, não é sua única fonte de renda.

O site ainda aponta que a fortuna do artista já ultrapassou a marca de R$ 1 milhão. Isso porque, além de uma poupança, boa parte do dinheiro recebido pelo ex-assistente de Silvio Santos vem através de imóveis alugados.

Além de seu trabalho na TV, Roque Gonçalo, de 87 anos, também fatura através das redes sociais. Atualmente, em seu perfil no Instagram, o artista já acumula mais de 180 mil seguidores, o que pode render, em média, cerca de R$ 2 mil por publicação feita. Saiba mais aqui.