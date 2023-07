Romário reencontra a família após alta hospitalar: "Cercado de muito amor"

O ex-jogador de futebol e senador Romário recebeu alta hospitalar após ser internado com uma infecção intestinal

O ex-jogador de futebol e senador Romário recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 26. Ele estava internado desde o dia 13 de julho no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para tratar de uma infecção intestinal.

Ao chegar em casa, o político foi recebido pela família com uma festa, e ao compartilhar o vídeo do reencontro no feed do Instagram, ele celebrou por estar ao lado deles. "Nada mais valioso que nossa família e nossa saúde. Graças a Papai do Céu, estou em casa, cercado de muito amor. Obrigado a todos pelo carinho e votos de melhoras", escreveu ele na legenda.

Os fãs celebraram a alta do ex-atleta. "Que notícia boa! Muita saúde", disse um seguidor. "Que papai do céu te dê mais saúde!! Que bom te ver de volta ao convívio dos seus", escreveu outro. "Melhoras, senador. Deus o abençoe e o ilumine sempre", desejou mais um.

Vale lembrar que Romário chegou a passar por uma cirurgia de emergência em 2021. Na ocasião, o ex-jogador retirou a vesícula. O procedimento aconteceu anos depois dele realizar uma operação de redução do estômago, em 2016. Na época, o processo foi importante para controlar a diabete do craque.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Romário (@romariofaria)

Caçula de Romário completa 18 anos e recebe linda declaração

A filha caçula de Romário completou 18 anos. Ivy Faria alcançou a maioridade e ganhou uma belíssima homenagem do pai que se derreteu pela herdeira com uma linda declaração de amor. Na publicação compartilhada em sua conta no Instagram, o político dividiu com os seguidores diversos momentos marcantes ao lado da filha, que tem Síndrome de Down.

"E o tempo passou e passou rápido demais. Hoje, minha princesa Ivy completa 18 anos! Dá pra acreditar?! São 18 anos de uma transformação profunda na minha vida e de um amor gigantesco!. Filha, ser o seu pai é o maior e melhor título que eu poderia ter! Obrigado por ser quem você é, por proporcionar tanta alegria e orgulho para toda nossa família. Para alguns, você já é uma mulher maior de idade. Pra mim, vai ser pra sempre minha princesinha. Te amo muitooooooOOooo! Feliz aniversário!!! Que Papai do Céu te proteja e te abençoe com muita saúde, amor, felicidade e paz", disse ele