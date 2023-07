Romário é internado em hospital no Rio de Janeiro após passar mal

Ex-jogador de futebol Romário foi hospitalizado na noite de quinta-feira, 13, no Rio de Janeiro

O ex-jogador de futebol Romário está internado em um hospital no Rio de Janeiro. De acordo com o site G1, ele foi hospitalizado na noite de quinta-feira, 13, após se sentir mal em casa.

O atleta foi diagnosticado com um quadro de infecção e seu quadro de saúde é considerado estável. Por enquanto, o hospital não divulgou um boletim médico com mais informações sobre a internação dele.

Vale lembrar que Romário é senador do PL no Rio de Janeiro e tem 57 anos. Ele foi um ídolo da Seleção Brasileira de futebol masculino e venceu a Copa do Mundo de 1994.

Romário faz homenagem para a filha caçula

Há pouco tempo, a filha caçula de Romário, Ivy Faria, completou 18 anos e ganhou uma homenagem do papai nas redes sociais. Na publicação compartilhada em sua conta no Instagram, o político dividiu com o seguidores diversos momentos marcantes ao lado da filha, que tem Síndrome de Down.

"E o tempo passou e passou rápido demais. Hoje, minha princesa Ivy completa 18 anos! Dá pra acreditar?! São 18 anos de uma transformação profunda na minha vida e de um amor gigantesco!", começou ele.

E continuou: "Filha, ser o seu pai é o maior e melhor título que eu poderia ter! Obrigado por ser quem você é, por proporcionar tanta alegria e orgulho para toda nossa família. Para alguns, você já é uma mulher maior de idade. Pra mim, vai ser pra sempre minha princesinha. Te amo muitooooooOOooo! Feliz aniversário!!! Que Papai do Céu te proteja e te abençoe com muita saúde, amor, felicidade e paz", completou.