Rafaella Justus e Ticiane Pinheiro celebram fim do tratamento de Roberto Justus

Após finalizar tratamento contra câncer, Roberto Justus recebeu homenagens da filha, Rafaella Justus, e da ex-mulher, Ticiane Pinheiro

Na última quarta-feira, 8, Roberto Justus encerrou seu tratamento contra um câncer na bexiga. Para celebrar a conquista, o empresário recebeu declarações especiais de sua filha, Rafaella Justus, e da ex-mulher, Ticiane Pinheiro, nas redes sociais. Além de destacar a vitória contra a doença, o gesto também evidencia a união da família.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Rafaella abriu um pequeno álbum de fotos registradas na última sessão de imunoterapia de seu pai. Entre os cliques, ela aparece abraçadinha ao empresário, além de posar sorridente com alguns familiares, como as irmãs Fabiana Justus, Fran Justus, Luiza Justus, e a madrasta Ana Paula Siebert.

Na legenda da publicação, a jovem, que está com 14 anos, abriu o coração e celebrou a vitória de seu pai com uma linda declaração: “Ontem foi dia de comemorar mais uma conquista da sua vida, a última sessão de sua imunoterapia. Muito orgulho da sua determinação, garra e coragem! Te amo!”, Rafaella homageou Justus.

Nos comentários, Ticiane Pinheiro também celebrou o fim do tratamento de seu ex-marido, com quem foi casada entre 2006 e 2013: “Graças a Deus”, disse a apresentadora, que também deixou um recado no perfil do empresário: “Que alegria! Saúde, saúde, saúde”, ela comemorou a novidade através de outro comentário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)

Em sua conta no Instagram, Roberto também fez uma publicação para agradecer o apoio e celebrar a começo de sua vitória contra o câncer: “Agora resta acompanhar de perto por mais alguns anos para ter certeza que estarei 100% curado”, disse o empresário, que iniciou o tratamento contra um tumor maligno na bexiga em novembro do ano passado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Vale lembrar que atualmente, o empresário é casado com a influenciadora digital Ana Paula Siebert, com quem tem uma filha, Vicky, de três anos. Já Ticiane também engatou outro relacionamento e subiu ao altar com o jornalista César Tralli. O casal de comunicadores tem como fruto da união, a pequena Manuella, que está com quatro anos.

Filhas de Roberto Justus comemoram o fim do tratamento:

Na última quarta-feira, 8. Roberto Justus teve a companhia dos filhos ao receber a última sessão do tratamento contra um câncer e também da esposa, Ana Paula Siebert. Quatro dos filhos dele, Fabiana, Rafaella, Ricardo e Vicky, estavam presentes ao lado do pai e Luiza, que mora fora do Brasil, apareceu em uma vídeo chamada.

Através das redes sociais, o empresário também ganhou mensagens de apoio devido ao momento especial de algumas de suas filhas, como a influenciadora Fabiana, que publicou um lindo texto em seu perfil. Ana Paula Siebert aproveitou para se declarar ao marido em meio a novidade; confira todos as homenagens para Roberto Justus.