Ticiane Pinheiro esbanja beleza em dia na praia com as filhas: ‘Garotas de Ipanema’

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou registros inéditos de sua viagem com as filhas, Rafaella e Manuella, e seu marido, Cesar Tralli

No último final de semana, Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro aproveitaram o sol escaldante em uma praia do Rio de Janeiro. O casal compartilhou os momentos especiais com suas filhas, Rafaella Justus, que é fruto de um antigo relacionamento da apresentadora com o empresário Roberto Justus, e a pequena Manoella Pinheiro, do casamento com o jornalista.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Ticiane abriu um álbum de fotos inéditas da viagem, que inclui cliques à beira-mar com suas herdeiras e o marido, que apresenta o 'Jornal Hoje' na Globo. Logo de capa, a comandante do ‘Hoje em Dia’ na Record elegeu uma selfie em que aparece sorridente na orla da praia com toda a família.

Na sequência, a apresentadora compartilhou alguns vislumbres de tudo o que aconteceu na viagem com as filhas, como um passeio de pedalinho, almoços especiais e claro, muitos mergulhos nas águas cariocas. Ticiane, inclusive, arrancou suspiros ao dividir um registro em que aparece correndo no maior estilo ‘Baywatch’ com um biquíni estampado.

Na legenda, a loira se declarou ao Rio de Janeiro: “Um pouquinho mais do nosso feriado na cidade maravilhosa! Boa semana a todos!!”, Ticiane desejou aos seguidores, que lotaram a publicação com muitos elogios: “Vocês foram feitos um para o outro”, uma admiradora elogiou a sintonia do casal. “Garotas de Ipanema”, exaltou mais um.

Vale lembrar que Ticiane Pinheiro é filha de Helô Pinheiro, a musa que inspirou a famosa canção 'Garota de Ipanema' de Tom Jobim, o que explica a referência por trás do comentário. Além disso, Rafaella, que tem 14 anos, e Manuella, com apenas quatro aninhos, também são netas da beldade carioca que serviu de inspiração para a canção.

A beleza é de família!

Inclusive, a beleza da eterna Garota de Ipanema continua dando o que falar! Recentemente, Helô chamou atenção ao posar com um biquíni preto com bolinhas brancas. A loira apareceu deitada e exibindo sua barriga sarada: "Depois de curtir o meu Rio de Janeiro, um final de semana em contato com a natureza, é realmente uma beleza”, a beldade exaltou a Cidade Maravilhosa.

Você sabia? Rafaella Justus tem talento secreto:

Sempre discreta, Rafaella Justus surpreendeu ao demonstrar seu talento para o canto em uma apresentação emocionante no coral de sua escola no final do mês passado. A filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus impressionou ao revelar suas habilidades vocais e o seu dom para a música.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora se derreteu ao dividir que a jovem teve um momento de destaque e cantou sozinha durante o espetáculo. A menina aparece soltando a voz em inglês ao som de ‘Hallelujah’, canção de Leonard Cohen e deixou todos de boca aberta com seu talento; confira o vídeo emocionante.