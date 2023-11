Helô Pinheiro exibe barriga reta ao renovar o bronzeado: 'Gata'

Deitada na grama, Helô Pinheiro exibe corpaço escultural ao tomar sol e impressiona com beleza

A eterna Garota de Ipanema Helô Pinheiro deu um show de beleza ao compartilhar uma foto curtindo o final de semana de sol. Neste domingo, 05, a famosa compartilhou um clique renovando o bronzeado e chamou a atenção com seu corpaço escultural.

Usando um biquíni preto com bolinhas brancas, a loira apareceu deitada e exibindo sua barriga retíssima. "Depois de curtir o meu Rio de Janeiro, um final de semana em contato com a natureza, é realmente uma beleza Obrigada meu Deus", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas logo se mostraram admirados com a artista. "Gata", falou a filha dela, a apresentadora Ticiane Pinheiro. "Quero chega aos 80 assim", almejaram os fãs ao verem a musa. "Mas como é linda, minha inspiração", disseram.

Ainda nos últimos dias, a eterna Garota de Ipanema roubou a cena na praia ao surgir de exibindo no mar. Vale lembrar que ela tem quatro filhos: Kiki, Fernando, Jô e Ticiane Pinheiro. Todos são fruto de seu relacionamento com o engenheiro Fernando Mendes Pinheiro. Embora tenham sido criados em meio a fama da mãe, somente um deles quis seguir carreira artística.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Helô Pinheiro celebra 80 anos com festão

A família de Helô Pinheiro comemorou o aniversário de 80 anos eterna Garota de Ipanema, que inspirou a canção icônica de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, em grande estilo em um clube particular na zona sul do Rio de Janeiro.

A apresentadora e ex-modelo desembarcou na comemoração em grande estilo em um carro vintage de 1972, acompanhada do marido, Fernando Pinheiro, e do filho. Um exemplo de elegância, Helô encheu a festa de graça com um vestido longo luxuoso todo trabalhado na transparência e no brilho para combinar com a data especial.

Entre os convidados, a mãe de Kiki, Fernando, Jô e Ticiane Pinheiro contou com a presença dos filhos e genros, como o jornalista César Tralli, além dos netos, Lolle, Bruna, Mariana e, Rafa Justus, que inclusive, deu um show de beleza ao posar com um vestido branco na celebração da avó, assim como a pequena Manuella Pinheiro.

Na decoração, Helô elegeu dourado e branco, a cor que os convidados vestiram para o evento. A festa também contou com algumas atrações, como a banda Blitz e o cantor DanielJobim, neto de Tom Jobim, que compôs uma das mais belas canções para eternizar a beleza e graça da Garota de Ipanema em 1964. Veja as fotos aqui.