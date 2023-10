Que talento! Rafaella Justus impressiona ao soltar a voz no coral da escola

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus mostra que tem talento para cantar em apresentação na escola

Sempre discreta, Rafaella Justus surpreendeu ao demonstrar seu talento para o canto em uma apresentação emocionante neste sábado, 28, no coral de sua escola. A filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus impressionou ao revelar suas habilidades vocais e o seu dom para a música.

Quem compartilhou os registros em que Rafaella aparece soltando a voz foram os pais babões, que se reuniram após a separação para acompanhar o momento especial de perto. Em seu perfil oficial no Instagram, Ticiane dividiu uma série de vídeos em que sua primogênita aparece cantando com um grupo de colegas.

No feed, a apresentadora se derreteu ao dividir que Rafa também teve um momento de destaque durante o espetáculo. A menina aparece soltando a voz em inglês ao som de ‘Hallelujah’, canção de Leonard Cohen. Na legenda, Ticiane se derreteu: “Hoje foi o dia da apresentação do coral na escola de Rafa! Emocionante, lindo demais”, escreveu.

Roberto também usou suas redes sociais para compartilhar uma declaração para a filha: “Sábado de orgulho e emoção na escola da Rafinha”, disse o empresário, que compareceu ao momento importante. Vale lembrar que Ticiane e Roberto foram casados entre 2006 e 2013, quando o relacionamento chegou ao fim.

Atualmente, o empresário é casado com a influenciadora digital Ana Paula Siebert, com quem tem uma filha, Vicky, de três anos. Já Ticiane também engatou outro relacionamento e subiu ao altar com o jornalista César Tralli. O casal de comunicadores tem como fruto da união, a pequena Manuella, que está com quatro anos.

César Tralli se declara para enteada Rafaella Justus:

César Tralli encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma foto ao lado de sua enteada, Rafaella Justus. Na legenda, ele declarou seu amor pela enteada: “Ela tinha 4 anos, a idade que a irmã tem hoje, quando nos conhecemos. Carreguei muito no colo também. Pra lá e pra cá”, ele se derreteu.

O jornalista ainda contou que a enteada o influenciou a querer ter filhos com Ticiane: Hoje vejo como ela foi importante na construção da nossa família e na decisão de aumentá-la. Vejo Rafa e Manu juntas e tenho aquela sensação gostosa de paidrasto e um pai realizado”, Cesar declarou no clique em que posa com Rafinha.