Rafael Vitti sofre acidente ao surfar no mar e exibe o machucado

Rafael Vitti choca os fãs ao mostrar o corte em sua cabeça após se machucar durante a prática do surfe

O ator Rafael Vitti levou um susto durante uma tarde no mar. O artista foi surfar no Rio de Janeiro, mas sofreu um acidente e ficou com um corte na cabeça.

O acidente foi leve e ele apenas cortou uma pequena parte do couro cabeludo. “Quem for sensível, não veja os próximos stories. Não é nada de mais, mas ontem fiz um machucadinho no surfe. Não são só flores. Ontem o mar estava grande, tomei uma vaca feia demais e acabei fazendo dodói”, disse ele.

Rafael Vitti pratica surfe há vários anos e sempre mostra fotos ou vídeos de sua atividade no mar carioca nas redes sociais.

Tatá Werneck perde a paciência com hater nas redes sociais

Neste último sábado, 8, a atriz e comediante Tatá Werneckdeixou a raiva tomar conta ao responder um comentário infeliz. Em suas redes sociais, uma internauta insinuou que o ator Rafael Vitti, marido da apresentadora, estaria suprindo uma possível ausência da humorista, que explodiu ao comentar a crítica infeliz.

Recentemente, Rafael foi flagrado chegando com a filha, Clara Maria, de apenas três anos de idade, em um aeroporto. Foi aí que uma internauta achou certo questionar o papel de mãe feito pela humorista na criação da criança. Porém, não imaginava que tomaria uma invertida de Tatá Werneck.

“Ele é a mãe da relação”, ironizou a internauta, que ainda arrecadou algumas curtidas com a fala em tom machista. “Menina, você é idiota? Como uma mulher pronuncia algo desse tipo em 2023? Quer lutar contra você mesma? Eu tô trabalhando, c*ralho! Isso não me faz menos mãe”, disparou a comediante.

Alguns internautas ainda aproveitaram para defender Tatá. “Normalizaram tanto homens serem completamente inúteis na criação dos filhos que, quando um pai é presente, ficam chocados e acham que ele está fazendo um favor ou sendo explorado”, comentou uma pessoa. “Agora pronto. Uma mãe não pode trabalhar e deixar o pai ser responsável pela filha? Pelo amor de Deus. Que povo mais idiota”, opiniou uma outra.