Preta Gil se despede da bolsa de ileostomia antes de cirurgia: "Perto do fim"

Rumo à cura do câncer, Preta Gil publica última foto com bolsa de ileostomia e revela que passará por cirurgia de remoção nesta quinta-feira, 30

A cantora Preta Gil usou suas redes sociais para celebrar uma nova etapa em sua batalha contra um câncer de intestino! Emocionada, a artista compartilhou detalhes da despedida da sua bolsa de ileostomia na véspera de sua cirurgia para removê-la. Ela contou que já está internada para passar pelo procedimento, que deve acontecer nesta quinta-feira, 30.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Preta compartilhou seu último clique exibindo com orgulho recurso, que acompanhou sua jornada contra o câncer durante três meses: "Tirei essa foto ontem, não estava sol, mas eu quis deixar registrado uma última foto com a minha bolsinha de ileostomia, ela que tanto me ajudou”, iniciou.

A herdeira de Gilberto Gil expressou sua gratidão pelo apoio durante o período de recuperação: “Sou grata demais por ter tido a oportunidade de usá-la enquanto meu corpo cicatrizava. No começo foi bem difícil, mas quando entendi que ela tinha salvo a minha vida, eu mudei minha relação com ela”, ela explicou os desafios.

Preta contou que, inclusive, chegou a nomear o recurso: “Sim, viramos melhores amigas, e a batizei de Angel”, ela brincou. Na sequência, a cantora rebateu os estigmas em relação ao uso da bolsa: “Nesses três meses conheci um mundo que não conhecia, o mundo dos ostomizados”, a artista revelou que se aprofundou em sua jornada de recuperação.

“Entrei em contato com muita gente que já passou ou estava passando pelo mesmo que eu, e percebi o quão estigmatizado era esse assunto, quanto preconceito, quanta desinformação existe. Sou uma mulher que nunca escondi quem sou, nem mesmo minhas dores”, Preta mostrou que não sente vergonha de usar o recurso.

“A vida, mais uma vez, me mostrou que minha existência é sobre representatividade, que sim, meu corpo, minha luta, minhas vitórias inspiram e podem colaborar para uma transformação coletiva. Sou grata aos médicos, aos estomaterapeutas que me deram suporte e as milhares de mensagens que recebi de acolhimento e apoio”, celebrou.

Por fim, a cantora dividiu um clique para mostrar que já está internada no hospital e que está prontíssima para passar por mais uma cirurgia rumo a cura da doença: “Estou aqui no hospital pronta para mais essa etapa, farei a cirurgia de reversão hoje, e estou cada vez mais perto do fim do tratamento!!!”, ela comemorou.

Vale lembrar que além de enfrentar o diagnóstico da doença em janeiro deste ano, Preta também revelou que seu casamento entrou em crise no mesmo período. Durante entrevistas, a cantora contou que se sentiu 'abandonada 'pelo ex-marido em meio o tratamento e por isso, começou a suspeitar de uma traição e decidiu colocar um ponto final na relação.

Preta Gil revela detalhes de quando tomou a decisão de se separar:

A cantora Preta Gil surpreendeu ao revelar mais detalhes sobre a decisão de se separar do ex-marido, Rodrigo Godoy. Em entrevista no programa '50 & Tanto', de Angélica, no Globoplay, ela contou sobre o momento exato em que decidiu terminar o casamento durante o seu tratamento contra o câncer; confira o relato da artista.