Preta Gil revela experiência de quase morte: ‘Fui ressuscitada’

A cantora Preta Gil relembrou momento dramático de seu tratamento contra o câncer ao relembrar que quase morreu durante o tratamento

A cantora Preta Gil foi a entrevistada do programa Roda Viva, da TV Cultura, na última segunda-feira, 5, e relembrou uma experiência de quase morte durante o tratamento contra o câncer no intestino. Ela contou que precisou ser ressuscitada pelos médicos em uma fase de sua recuperação.

"Quando tive a sepcemia (sepse), fazendo a quimio, foi divisor de águas, porque tive uma experiência de quase-morte, fui ressuscitada pelos médicos e voltei", disse ela, e completou: "[O câncer] mudou sim minha percepção da morte. Não tira mais meu sono. Eu me cuido pra que tenha uma vida longeva, até quando Deus quiser. Conversei bastante com Ele e eu acho que não tenho mais aquela angústia. A doença humaniza, de verdade, a morte. Te aproxima de verdade e você faz uma desconstrução".

Então, a artista contou sobre o apoio que recebeu do pai para melhorar a sua saúde mental. "Eu ainda estava muito fragilizada e ele falava assim: 'se conecte com a natureza, a vida tem fim, a finitude..'. Ele falou um monte de coisa que, na hora, eu não entendi. Mas de uma maneira muito poética, humana e afetiva, ele falou sobre eu encarar a morte, a possibilidade de que a finitude poderia estar chegando pra mim. E que eu não tivesse medo, mas claro que fiquei apavorada. Mas naquelas noites muito difíceis em uma UTI, fui me conectando com a energia. A gente só morre porque vive", declarou.

Por fim, Preta Gil contou sobre a decisão de mostrar as cicatrizes das cirurgias nas redes sociais. "É preciso deixar de ser refém desses rótulos e estigmas que foram expostos por uma sociedade patriarcal, pra que a mulher se sinta diminuída o tempo inteiro. O fundamental é a liberdade. Eu quero usar biquíni, postar, vou viver muito e vou me privar por que tenho uma cicatriz? A cicatriz se dá num corpo vivo e, se estou viva, passei por uma luta, a cicatriz é símbolo dessa vitória. Cicatriz é vida", afirmou.

Preta Gil ficou gripada no último dia de carnaval

A cantora Preta Gil reapareceu na internet nesta quarta-feira, 14, após faltar no último dia de carnaval em Salvador, na Bahia. Ela tinha contado que iria se ausentar por causa de uma indisposição. Agora, a artista contou o que aconteceu e como está se sentindo.

Em casa, ela disse que está com gripe e ficou com a imunidade baixa. Assim, os médicos recomendaram repouso e ela está bem. "Muita gente me perguntando o que tive. Tive uma baixa de imunidade e uma gripe oportunista, daquelas de Carnaval. Na segunda-feira me senti mal, tive uns calafrios no camarote. Ontem uma infectologista veio aqui, e fiz exames de sangue, de tudo. É uma gripe forte que me derrubou, mas estou aqui. Estou medicada, descansando. Jajá ficarei boa. Hoje já estou bem melhor do que estava ontem. Apelidei a minha gripe de 'Macetando, Nego Doce e Me Deixou de Perna Bamba', as três músicas do Carnaval. É isso, se cuidem, se hidratem, tomem vitaminas para começar o ano zero bala", afirmou.

E completou: "Sabe há quanto tempo não ficava gripada? Muito tempo, há mais de um ano. A última vez que tive gripe foi quando tive Covid em 2022. Durante todo o ano em que me tratei do câncer não fiquei gripada. Em nenhum momento. Tomei muito cuidado, mas agora foi inevitável. Acontece. Aconteceu".

Por fim, Preta Gil ainda explicou o seu olho vermelho. Quando ela reapareceu nos stories do Instagram, os fãs perceberam o olho avermelhado dela e ela contou que foi um pequeno incidente com uma pedrinha que usou em sua maquiagem. "Isso foi uma pedrinha de maquiagem que fui tirar, caiu e me machucou. Tem que ter cuidado", contou.