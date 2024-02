Preta Gil deixa cicatriz à mostra após cirurgia no abdômen

De biquíni, a cantora Preta Gil mostrou como ficou a sua cicatriz após a cirurgia para remover a bolsa de ileostomia no final do tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil encantou seus seguidores ao mostrar novas fotos do fim de sua viagem para Salvador, na Bahia, para curtir o carnaval. A estrela apareceu só de biquíni estiloso ao curtir um passeio ao ar livre e mostrou sua beleza impecável.

Com o look mínimo, a artista deixou à mostra a cicatriz que ficou em seu abdômen após passar por uma cirurgia. Ela fez um procedimento no final de 2023 para remover a bolsa de ileostomia, que usou no final do tratamento contra o câncer no intestino.

"Começando a me despedir desse verão apoteótico que vivi em Salvador!!! Um mergulho nesse mar pra levar a gripe embora", disse ela na legenda.

Preta Gil ficou gripada no último dia de carnaval

A cantora Preta Gil reapareceu na internet nesta quarta-feira, 14, após faltar no último dia de carnaval em Salvador, na Bahia. Ela tinha contado que iria se ausentar por causa de uma indisposição. Agora, a artista contou o que aconteceu e como está se sentindo.

Em casa, ela disse que está com gripe e ficou com a imunidade baixa. Assim, os médicos recomendaram repouso e ela está bem. "Muita gente me perguntando o que tive. Tive uma baixa de imunidade e uma gripe oportunista, daquelas de Carnaval. Na segunda-feira me senti mal, tive uns calafrios no camarote. Ontem uma infectologista veio aqui, e fiz exames de sangue, de tudo. É uma gripe forte que me derrubou, mas estou aqui. Estou medicada, descansando. Jajá ficarei boa. Hoje já estou bem melhor do que estava ontem. Apelidei a minha gripe de 'Macetando, Nego Doce e Me Deixou de Perna Bamba', as três músicas do Carnaval. É isso, se cuidem, se hidratem, tomem vitaminas para começar o ano zero bala", afirmou.

E completou: "Sabe há quanto tempo não ficava gripada? Muito tempo, há mais de um ano. A última vez que tive gripe foi quando tive Covid em 2022. Durante todo o ano em que me tratei do câncer não fiquei gripada. Em nenhum momento. Tomei muito cuidado, mas agora foi inevitável. Acontece. Aconteceu".

Por fim, Preta Gil ainda explicou o seu olho vermelho. Quando ela reapareceu nos stories do Instagram, os fãs perceberam o olho avermelhado dela e ela contou que foi um pequeno incidente com uma pedrinha que usou em sua maquiagem. "Isso foi uma pedrinha de maquiagem que fui tirar, caiu e me machucou. Tem que ter cuidado", contou.