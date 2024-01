Preta Gil fala sobre a vida após o câncer: ‘Estou em remissão’

Após enfrentar o tratamento contra o câncer no intestino, Preta Gil quer celebrar a vida no carnaval e conta sobre como está se sentindo

A cantora Preta Gil está pronta para curtir o carnaval de 2024 após enfrentar um ano de tratamento contra o câncer com quimioterapia e cirurgias. Ao cruzar o tapete vermelho do baile da gala da Noite da Aclamação, promovido por Lore Improta e Leo Santana em Salvador na noite de segunda-feira, 29, a estrela conversou com a imprensa presente no local e contou sobre a vida após o tumor.

Preta contou que está se sentindo bem, mas ainda vai passar por mais exames no mês de fevereiro. "Eu estou em remissão do câncer. São cinco anos com essa atenção, mas eu estou me sentindo muito bem. Estou avançando cada vez mais na minha reabilitação”, disse ela.

Inclusive, ela contou que vai sair às ruas com seu bloco de carnaval porque ainda está em fase de reabilitação após a doença, mas vai fazer um show carnavalesco na próxima semana. "Não posso desfilar na rua. Ainda tenho um ano bem árduo de recuperação. O tratamento deixa sequelas bem chatas no nosso organismo. Eu ainda preciso me fortalecer. Eu vou fazer um show em comemoração aos 15 anos do bloco e vamos ter muitas participações. Eu ainda não fiz um show inteiro, só algumas participações e para isso vários amigos vão para me dar as mãos e a gente entregar o show”, afirmou ela.

Por fim, Preta Gil contou que vê o carnaval como uma celebração da vida. "Carnaval é você celebrar a vida. Eu estou viva, eu sobrevivi. Eu passei por uma barra muito pesada, eu quase morri, mas eu lutei, eu venci. Eu estou mais presente do que nunca no carnaval. É um estado de espirito, isso não tem a ver com você estar ou ocupar lugares. Tem a ver com você se sentir plena e estou muito assim neste momento”, contou ela, que vai passar o carnaval no camarote de sua família em Salvador e pretende ir ao Rio de Janeiro para o desfile das campeãs.

Relembre como Preta Gil anunciou o fim do tratamento contra o câncer

No dia 11 de dezembro de 2023, a cantora Preta Gil anunciou que está livre do seu câncer no intestino. Através de suas redes sociais, a filha de Gilberto Gil celebrou o fim do tratamento contra o tumor e confirmou que está em remissão da doença.

"Amores, finalmente fazendo este vídeo tão esperado para vocês. O vídeo que eu digo, com todo o meu coração e com todo o aval dos médicos, venci o câncer do intestino! Venci essa batalha junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês, da minha família, e a competência irreparável dos médicos. Estou aqui para contar para vocês que acabou meu tratamento oncológico", iniciou.

"Eu fiz uma cirurgia há 10 dias atrás, que foi a última etapa do meu tratamento, e foi uma cirurgia também muito bem sucedida. Estou aqui em processo de reabilitação, é mais delicado, eu tenho que reaprender a fazer minhas funções fisiológicas e isso requer muita dedicação, muita fisioterapia pélvica. Eu vou ficar sim, ainda sob cuidados médicos, durante cinco anos. Todos os pacientes oncológicos que estão em remissão passam por esse cuidados, de fazer exames periódicos, clínicos e de imagem. E eu vou fazer tudo o que os médicos mandarem fazer", explicou a famosa.

Ela ainda agradeceu seus fãs e amigos, que lhe apoiaram nesta fase tão difícil. "Eu vou ser eternamente grata a todos vocês que aqui nas redes sociais, nas ruas, mandaram mensagens para mim de amor, de carinho, de afeto e energias positivas, cada um com sua religião, cada um com a sua fé, cada um da sua maneira, mas emanando amor. Isso é muito importante. Foi uma mensagem que vocês me passaram com tudo isso que eu vivi. Eu tiro algumas muito positivas desses 12 meses de tratamento árduo, muito sofrido, mas que eu venci e tiro lições muito positivas. Acho que a maior de todas elas é realmente ver esse amor todo materializado", disse Preta.