Lore Improta e Leo Santana surgem com looks poderosos em evento beneficente

Looks

Saiba o significado dos looks vermelhos de Lore Improta e Leo Santana para o baile de gala Noite da Aclamação em Salvador

Lore Improta e Léo Santana vivem uma noite especial nesta segunda-feira, 29. Eles reuniram seus amigos e convidados para um baile de gala beneficente, chamado Noite da Aclamação, em Salvador, na Bahia. O evento aconteceu em prol das Obras Sociais Irmã Dulce com o intuito de arrecadar recursos para a implantação de leitos de UTI no Hospital Santo Antônio.

O baile teve o tema De Todos Os Santos, Encantos e Axé e celebrou a riqueza cultural da Bahia. Nas redes sociais, os dois mostraram um ensaio fotográfico que fizeram com os looks para a noite especial e contaram sobre a inspiração para os modelitos vermelhos.

"Chegamos na nossa Noite da Aclamação e não poderíamos vestir outra cor, a não ser a vermelha. Ela representa o amor, a energia, nosso entusiasmo, traz a paixão e toda a nossa energia dedicada a esse projeto que faz tanto tempo que estava guardado em nossos corações. O desafio foi poder traduzir todo o nosso amor por esse projeto que desejamos que entre no calendário das festividades soteropolitanas. Estamos imensamente gratos por tudo que conseguimos realizar, gratidão!", contaram.

E completaram com mais detalhes dos looks: "Com ilustrações feitas pela artista baiana, @adrianameiraatelier e o vestido de @ale_cacciatoree, realizaram um trabalho lindo, retratando a nossa Santa Dulce - o anjo bom da Bahia, que dedicou sua vida a ajudar quem precisava. Adriana pôde vivenciar Irmã Dulce de perto quando era criança e tenho certeza que essa energia vai fazer dessa noite um momento muito especial".