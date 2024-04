Preta Gil comemora crescimento do cabelo após quimioterapia: "Uau"

Preta Gil usou as redes sociais para compartilhar a evolução do crescimento de seus cabelos após encerrar as sessões de quimioterapia

Nesta segunda-feira, 8, Preta Gil celebrou mais um passo de sua recuperação do câncer. A cantora usou as redes sociais para compartilhar sobre o crescimento dos cabelos quase um ano após concluir as sessões de quimioterapia.

Enquanto o cabelo natural progride no crescimento, a filha de Gilberto Gil está usado um aplique na cabeça. Por meio dos stories em seu perfil oficial no Instagram, ela mostrou que foi surpreendida por um detalhe da evolução e se emocionou.

"Queria dividir com vocês uma coisa muito legal. Meu cabelo está crescendo e aqui atrás tem uma parte dele que não é aplique. Olha aqui, dá pra ver? Ele tá crescendo cacheado. Uau, olha um cachinho aqui. Gente, olha isso!", compartilhou Preta Gil.

A cantora estava em tratamento contra um câncer no intestino, o qual chegou ao fim após uma cirurgia bem sucedida realizada em dezembro do ano passado. O diagnóstico veio no início de 2023, ao longo do ano, ela passou por tratamentos com quimioterapia, radioterapia e intervenções cirúrgicas com o objetivo de remover o tumor.

Preta Gil revela experiência de quase morte

A cantora Preta Gil foi a entrevistada do programa Roda Viva, da TV Cultura, na última segunda-feira, 5, e relembrou uma experiência de quase morte durante o tratamento contra o câncer no intestino. Ela contou que precisou ser ressuscitada pelos médicos em uma fase de sua recuperação.

"Quando tive a sepcemia (sepse), fazendo a quimio, foi divisor de águas, porque tive uma experiência de quase-morte, fui ressuscitada pelos médicos e voltei", disse ela, e completou: "[O câncer] mudou sim minha percepção da morte. Não tira mais meu sono. Eu me cuido pra que tenha uma vida longeva, até quando Deus quiser. Conversei bastante com Ele e eu acho que não tenho mais aquela angústia. A doença humaniza, de verdade, a morte. Te aproxima de verdade e você faz uma desconstrução".

Então, a artista contou sobre o apoio que recebeu do pai para melhorar a sua saúde mental. "Eu ainda estava muito fragilizada e ele falava assim: 'se conecte com a natureza, a vida tem fim, a finitude..'. Ele falou um monte de coisa que, na hora, eu não entendi. Mas de uma maneira muito poética, humana e afetiva, ele falou sobre eu encarar a morte, a possibilidade de que a finitude poderia estar chegando pra mim. E que eu não tivesse medo, mas claro que fiquei apavorada. Mas naquelas noites muito difíceis em uma UTI, fui me conectando com a energia. A gente só morre porque vive", declarou.

Por fim, Preta Gil contou sobre a decisão de mostrar as cicatrizes das cirurgias nas redes sociais. "É preciso deixar de ser refém desses rótulos e estigmas que foram expostos por uma sociedade patriarcal, pra que a mulher se sinta diminuída o tempo inteiro. O fundamental é a liberdade. Eu quero usar biquíni, postar, vou viver muito e vou me privar por que tenho uma cicatriz? A cicatriz se dá num corpo vivo e, se estou viva, passei por uma luta, a cicatriz é símbolo dessa vitória. Cicatriz é vida", afirmou.