Preta Gil atualiza fãs sobre estado de saúde após início do tratamento contra câncer: ''Um dia após o outro''

A cantora Preta Gil (48) usou as redes sociais na noite de domingo, 29, para falar sobre seu estado de saúde após o início de seu tratamento contra câncer no intestino.

Em seu feed no Instagram, a artista divulgou um vídeo em que conta que está melhor após sentir as reações da quimioterapia. "As coisas melhoraram. Fui me sentindo melhor ao decorrer da semana e retomando minha energia vital", começou falando.

"A prostração, cansaço, enjoo e tontura foram melhorando dia após dia. É uma máxima, um dia após o outro. Uma realidade para nós que estamos em tratamento de combate ao câncer. É um dia após o outro. Tentei o máximo que pude estar perto da minha família, com pessoas emanando coisas boas para mim. Mantendo a minha fé, recebendo manifestações de amor e carinho", disse ainda.

A filha de Gilberto Gil (80) ainda revelou que nesta segunda-feira, 30, dá início a uma nova fase de quimioterapia. "Amanhã começa mais um ciclo de quimioterapia. Não estou criando muitas expectativas, porque criei na primeira e acabei e me frustrando. Estou preparada para o que der e vier, sabendo que tenho amparo dos médicos, a medicina e ciência para ajudar, que tenho Deus, minhas santinhas, orixás e amor de vocês. Vamos com tudo, porque não tem outra opção a não ser enfrentar e me curar", refletiu a famosa.

Desde que recebeu o diagnóstico de um câncer no intestino no início de janeiro, Preta Gil viveu dias atribulados e de muita luta. A cantora iniciou a quimioterapia logo em seguida, e recentemente, atualizou seus seguidores sobre seu estado de saúde e como vem se sentindo após os primeiros dias de tratamento contra a doença.

Preta compartilhou o relato por meio de um vídeo em seu stories e desabafou: “Meus amores, hoje é primeiro dia depois desses 20 dias de loucura, que minha vida virou do avesso e hoje é o primeiro dia que estou me sentindo melhor”, iniciou a declaração, e continuou: “Achei que vocês mereciam saber disso”, disse em relação ao carinho que vem recebendo dos fãs. Mais cedo, Preta compartilhou um vídeo mostrando algumas das flores que recebeu de presente dos admiradores.

