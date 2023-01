Preta Gil fala sobre efeitos colaterais da quimioterapia: “Sigo lutando e vencendo”

Preta Gil acalmou o coração dos fãs ao revelar detalhes de seu tratamento contra o câncer

Desde que recebeu o diagnóstico de um câncer no intestino no início de janeiro, Preta Gil (48) viveu dias atribulados e de muita luta. A cantora iniciou a quimioterapia logo em seguida, e nesta quinta-feira, 26, usou as redes sociais para atualizar seus seguidores sobre seu estado de saúde e como vem se sentindo após os primeiros dias de tratamento contra a doença.

Preta compartilhou o relato por meio de um vídeo em seu stories e desabafou: “Meus amores, hoje é primeiro dia depois desses 20 dias de loucura, que minha vida virou do avesso e hoje é o primeiro dia que estou me sentindo melhor”, iniciou a declaração, e continuou: “Achei que vocês mereciam saber disso”, disse em relação ao carinho que vem recebendo dos fãs. Mais cedo, Preta compartilhou um vídeo mostrando algumas das flores que recebeu de presente dos admiradores.

A cantora ainda revelou alguns detalhes sobre os efeitos colaterais de seu tratamento: “Hoje eu tô sem estar tonta, tô fraca, mas estou bem melhor do que estive nesses últimos 20 dias”, disse Preta, que acalmou o coração dos fãs. “Vim dizer isso pra vocês, porque eu amo vocês e agradecer mais uma vez tanto amor e tanto carinho e dizer que sigo aqui lutando e vencendo”, declarou a filha de Gilberto Gil, que finalizou o vídeo mandando um beijo para os admiradores.

Preta Gil revela detalhes da quimioterapia: 'Momentos difíceis’

O relato desta quinta-feira não foi o único compartilhado pela cantora. Preta Gil usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre a luta contra a doença no início desta semana e contou sobre as três sessões de quimioterapia que realizou para o tratamento da doença.

Com muita positividade, Preta falou sobre os sintomas: “São completamente controláveis pelos medicamentos e médicos. São enjoos, uma tontura... Algumas coisas que não quero ficar falando para não assustar. É tudo realmente passável. A gente pode passar por essa. O que está vindo cura. O que está vindo de melhor, vale muito mais a pena do que se apegar só aos efeitos colaterais ou às sensações ruins." disse confiante.