Por que Nadja Haddad está internada? Ela explica o que aconteceu

Grávida de gêmeos, Nadja Haddad está internada há alguns dias após susto na gestação e está internada para ficar de repouso

A apresentadora Nadja Haddad, que comandou o Bake Off Brasil, do SBT, está internada em um hospital-maternidade de São Paulo durante a gravidez dos filhos gêmeos. Ela espera o nascimento de dois meninos, mas precisou ser internada após um susto na gestação.

A estrela foi diagnosticada com encurtamento do colo uterino. Assim, os médicos decidiram interná-la para fazer um procedimento cirúrgico e ficar de repouso.

Nos stories do Instagram, ela contou o que aconteceu. "Resumindo, eu tive o diagnostico de encurtamento do colo do útero, o que me trouxe para o hospital e vim pro pronto-socorro em uma emergência. Os médicos avaliaram e eu coloquei um pessário. O pessário saiu e, no dia seguinte, tive que fazer uma cirurgia de emergência, chamada de cerclagem junto com o pessário. No dia seguinte, o pessário também saiu. Enfim, a gente não deu Match”, afirmou ela.

Então, ela contou que está bem, mas sem previsão de alta hospitalar. "Está tudo bem. Eu fiquei muito mal psicologicamente, emocionalmente, com muito medo, mas agora deu certo. Os exames estão bons, os meninos estão ótimos. Mas eu tenho que ficar de repouso. é um repouso relativo, posso levantar para ir ao toilet e tomar um banho, no mais, fico na cama e com ângulo de até 45 graus. Não sei quando vou ter alta”, contou.

Nadja Haddad está grávida pela primeira vez. Ela espera o nascimento de dois meninos gêmeos, que vão se chamar José e Antônio e são frutos do casamento dela com o político Danilo Joan.

Quem é o marido de Nadja Haddad?

A apresentadora Nadja Haddad agitou as redes sociais nesta semana ao anunciar que será mãe de gêmeos. Ela está grávida pela primeira vez e contou a novidade ao mostrar um ensaio fotográfico com seu marido, Danilo Joan. Saiba mais sobre quem é o maridão dela e pai dos bebês:

Danilo Joan é o prefeito da cidade de Cajamar, onde nasceu em 29 de abril de 1983. Na adolescência, ele foi jogador de futebol do São Paulo, Santos e União Barbarense. Mas ele abandonou os campos após a separação dos pais. Com isso, ele se tornou empresário no ramo da terraplanagem e resíduos de construção civil. Em 2016, ele entrou para a política e começou a disputar as eleições para ser prefeito de Cajamar, cargo que conquistou em 2019 e foi reeleito em 2020.

Nadja e Danilo se casaram em dezembro de 2016 em uma cerimônia religiosa em uma fazenda de Itatiba, em São Paulo, com a presença de amigos e familiares. Em 2021, ela emocionou os fãs com uma declaração de amor para o marido. "Casei com seus sonhos, com suas manias e você, com tudo o que carrego em mim. Aprendemos a lidar com diferenças que hoje, se complementam. Obrigada por ter aprendido a conviver com minhas manias, minha intensidade, com meu silêncio inexplicável e quebrado por gargalhadas ensurdecedoras e por motivos bestas. Obrigada por me preencher com surpresas que me tiram o fôlego! Por acreditar mais em mim que eu mesma. Obrigada, Jesus, por ter preparado esse casamento que, jamais imaginei pra mim! Casei com o grande amor da minha vida!", disse ela.