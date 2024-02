Menino ou menina? Nadja Haddad descobre o sexo dos filhos gêmeos

Chá revelação! A apresentadora Nadja Haddad revela o sexo e os nomes dos filhos gêmeos em vídeo encantador: ‘Uma nova história’

A apresentadora Nadja Haddad realizou um chá revelação simples para descobrir os sexos dos filhos gêmeos. Ela está grávida pela primeira vez e anunciou que vai ter dois meninos. Inclusive, ela e o marido, Danilo Joan, já revelam os nomes que escolheram para as crianças.

A descoberta foi feita pelo casal durante um chá revelação discreto na casa deles. Os dois abriram uma caixa branca, que tinha vários balões na cor azul. Assim, eles descobriram que os dois bebê são meninos.

Os meninos vão se chamar José e Antônio , que são homenagens para membros da família deles. "Bem vindos, José e Antônio! José Haddad Joan, em homenagem aos meus saudosos pai e avô! Antônio Joan Haddad em homenagem ao pai do @danilojoan e ao seu saudoso avô! Começa agora um novo tempo em nossa vida… Uma nova história, uma nova família… Gloria a Deus! E o mundo da mamãe cheio de testosterona!", disse ela.

Vale lembrar que Nadja Haddad engravidou por meio da fertilização in vitro.

Quem é o marido de Nadja Haddad?

A apresentadora Nadja Haddad agitou as redes sociais nesta semana ao anunciar que será mãe de gêmeos. Ela está grávida pela primeira vez e contou a novidade ao mostrar um ensaio fotográfico com seu marido, Danilo Joan. Saiba mais sobre quem é o maridão dela e pai dos bebês:

Danilo Joan é o prefeito da cidade de Cajamar, onde nasceu em 29 de abril de 1983. Na adolescência, ele foi jogador de futebol do São Paulo, Santos e União Barbarense. Mas ele abandonou os campos após a separação dos pais. Com isso, ele se tornou empresário no ramo da terraplanagem e resíduos de construção civil. Em 2016, ele entrou para a política e começou a disputar as eleições para ser prefeito de Cajamar, cargo que conquistou em 2019 e foi reeleito em 2020.

Nadja e Danilo se casaram em dezembro de 2016 em uma cerimônia religiosa em uma fazenda de Itatiba, em São Paulo, com a presença de amigos e familiares. Em 2021, ela emocionou os fãs com uma declaração de amor para o marido. "Casei com seus sonhos, com suas manias e você, com tudo o que carrego em mim. Aprendemos a lidar com diferenças que hoje, se complementam. Obrigada por ter aprendido a conviver com minhas manias, minha intensidade, com meu silêncio inexplicável e quebrado por gargalhadas ensurdecedoras e por motivos bestas. Obrigada por me preencher com surpresas que me tiram o fôlego! Por acreditar mais em mim que eu mesma. Obrigada, Jesus, por ter preparado esse casamento que, jamais imaginei pra mim! Casei com o grande amor da minha vida!", disse ela.