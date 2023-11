Phelipe Siani passa por cirurgia e explica o que aconteceu: 'Problema chato'

Apresentador da CNN Brasil, Phelipe Siani compartilha detalhes sobre problema de saúde após passar por procedimento cirúrgico

Nesta quinta-feira, 23, o apresentador da CNN Brasil, Phelipe Siani usou suas redes sociais para revelar que passou por uma cirurgia recentemente. O apresentador postou uma foto no hospital para revelar que precisou fazer o procedimento cirúrgico após enfrentar uma condição gástrica, mais conhecida como refluxo.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Phelipe tirou uma selfie direito do leito durante sua internação após passar pela operação: “Fala, gente… num ritmo mais lento de postagens por motivos de “fiz cirurgia simples”. Já faz muitos anos que sofro com um problema extremamente chato de refluxo e decidi resolver isso logo”, iniciou.

O apresentador, que se divorciou da jornalista da CNN Mari Palma no início deste ano, explicou que a condição estava comprometendo seu desempenho profissional: “Era uma treta que tava me fazendo inclusive perder a voz com muita facilidade, o que tava atrapalhando e muito as minhas produções de conteúdo”, contou.

Apesar do susto com o registro no hospital, Phelipe tranquilizou seus seguidores e contou que já está se recuperando após o procedimento: “A cirurgia foi um baita sucesso e agora é só me recuperar educadinho pelos próximos dias. Ninguém precisa ficar preocupado, tá. Vamos nessa”, ele finalizou a declaração na legenda.

Nos comentários, o âncora que trabalhava nas telinhas ao lado da ex-esposa, recebeu o apoio de seus seguidores e colegas de profissão: “Melhoras! Depois conta como foi a recuperação e explicar melhor o problema”, disse uma admiradora. “Êtaaaa! Boa recuperação! Precisar algo solta o grito aê, Phê!”, escreveu Michelle Barros.

Mari Palma e Phelipe Siani se separaram cinco meses após casamento:

Em fevereiro deste ano, a jornalista da CNN Mari Palma anunciou através de suas redes sociais sua separação do também jornalista Phelipe Siani, apenas cinco meses após o casamento que contou com uma grande cerimônia. Os dois comunicadores divulgaram uma nota no Instagram para pedir privacidade após o fim da união.

“Não tentem levantar motivos que não existem. Nosso amor simplesmente se transformou em algo diferente, mas igualmente bonito. E o nosso maior ato de amor agora é saber deixar o outro ir. Mas não muito longe. Porque a história continua como grandes amigos e parceiros profissionais”, disseram os jornalistas, que mantêm o vínculo profissional.

Em entrevista à Revista CARAS, Mari abriu as portas de sua casa e revelou como os dois têm superado o rompimento: “Antes de tudo, somos muito amigos. As pessoas seguem procurando um motivo, mas a verdade é que a gente se redescobriu na relação. Para nós, faz mais sentido seguir separado e não há tensão em cima disso”, ela contou.