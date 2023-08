Mari Palma abre o jogo sobre separação com Philipe Siani: "Faz mais sentido"

Em entrevista à revista CARAS, Mari Palma revelou que mantém uma ótima relação de amizade com Phelipe Siani após divórcio

Mari Palma (34) não tem problema algum em confirmar que mantém uma ótima relação com seu ex-marido, o também jornalista Phelipe Siani (38). Em entrevista à Revista CARAS, a apresentadora revelou como os dois têm superado o rompimento.

“Antes de tudo, somos muito amigos. As pessoas seguem procurando um motivo, mas a verdade é que a gente se redescobriu na relação. Para nós, faz mais sentido seguir separado e não há tensão em cima disso”, afirma ela.

Mari e Phelipe anunciaram o fim do casamento no início deste ano. Eles ficaram juntos por seis anos e acabaram conquistando uma legião de fãs nas redes sociais, que torciam bastante pelo relacionamento dos dois.

Apesar do término, os jornalistas seguem com uma parceria de vida, que se mistura com o profissional. Além de apresentar juntos o programa Popverso, na CNN Brasil, os dois também são sócios na produtora AlbuContent..

“Nós continuamos nos amando, mas de um jeito diferente”, garantiu Mari, que precisou dividir a guarda de Maria Francisca, a Chica, golden retriever responsável por dominar o coração de ambos.

Mesmo solteira e livre para viver um novo amor, Mari confessou que não tem pensado nisso. Ela conta, inclusive, que já tem sentido uma certa pressão para realizar o sonho da maternidade. “Tenho muita consciência de quem sou e onde estou. Não penso em nada disso agora. Algumas pessoas dizem que eu preciso correr, mas confesso que esse tema ainda não me preocupa”, frisa.

Ainda durante o bate-papo, a apresentadora comentou sobre como lida com a exposição de trabalhar em uma posição de destaque. Tímida, ela revelou que foi um pouco difícil se acostumar com essa realidade.

“Sou muito tímida. Tenho um pouco de dificuldade para conversar com quem não conheço. Demorei, mas aprendi a lidar com a exposição. Acredito que é uma consequência do meu trabalho e não tem como fugir. Ao mesmo tempo, sinto que a recepção das pessoas é positiva e o interesse por mim só acontece porque gostam do que faço. É reconhecimento”, declarou.