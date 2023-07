Mari Palma revela como foi a divisão de bens com Phelipe Siani: 'Acertando'

Acusada de tomar a casa, Mari Palma revela como ficaram os bens e o pet que comprou com Phelipe Siani

A jornalista Mari Palma revelou como dividiu os bens e a guarda do pet com o também jornalista Phelipe Siani. Em entrevista ao Bagaceira Chique, a ex-global contou como ficaram as coisas que compraram juntos durante o relacionamento que mantiveram por seis anos.

Após cinco meses de casados, os comunicadores surpreenderam ao contarem que deram um fim na história de amor. Na rede social, eles sempre compartilhavam os momentos apaixonados e exibiram detalhes de quando montaram a casa que morariam. Com o fim, muita gente estranhou que Mari continuou na residência e aí que surgiram alguns ataques.

"E aí tem muita gente achando que eu tomei a casa dele. A gente está se acertando, dividindo, eu vou comprar a parte dele. Está tudo certo. As pessoas criam uma coisa 'nossa, ela é uma filha da mãe porque ela pegou a casa dele e tal'. Calma, tá tudo bem. E isso é muito pessoal, não é como se a gente tivesse que explicar isso para as pessoas", esclareceu ela.

A jornalista, que ficou conhecida ao estrear no G1 em um minuto, da Globo, comentou que sofreu com o fim do relacionamento. "É um processo difícil de ressignificar as coisas, mas acho que a gente passou por isso juntos. Foi muito legal entender como a nossa relação é muito maior, muito sólida. Por todo esse processo [de divórcio] a gente se ajudou muito. Ele foi muito parceiro meu, eu fui muito parceira dele. Então foi muito mais fácil passar por isso", falou.

Em sua rede social, Phelipe Siani compartilha fotos em uma obra. O jornalista está montando sua nova casa. "Reta final da obra de casa e tá ficando definitivamente o meu canto, a minha cara, o meu espaço. Eu tô muito feliz com esse momento porque a vida é muito versátil e muito boa quando a gente tenta olhar tudo com amor", falou ele recentemente.

Phelipe Siani fala sobre amizade com a ex, Mari Palma: “Resto da minha vida”

Phelipe Siani foi um dos convidados para o leilão beneficente do Instituto Neymar - realizado na noite de quinta-feira, 22, o jornalista conversou com a imprensa momentos antes de prestigiar o evento. No papo com jornalistas, ele falou sobre a amizade que tem com a ex, a também jornalista Mari Palma.

"É possível e necessário (ter amizade com ex). Se você se separar do seu ex e conseguir manter uma relação tão legal quanto a gente tem, é uma prova que seu ex foi a pessoa certa enquanto você estava com ela. Você não precisa odiar a pessoa que estava com você, muito pelo contrário. A gente tem uma relação que é incrível, eu vou amar a Mari pelo resto da minha vida, só que não mais como minha esposa hoje", explicou.

Mas será que tem volta? O jornalista não fugiu do questionamento.

"Tudo é possível nessa vida. (risos) Não dá pra dizer que nada é impossível ou que nada é possível. A única certeza que a gente tem é que a gente se ama muito como pessoas que se amam e respeitam. A Mari vai estar na minha vida pra sempre de um jeito ou de outro. A gente tem uma relação muito boa, a gente trabalha juntos, é sócio, tem uma cachorra juntos", disse.