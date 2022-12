Pelé recebe homenagem no Catar e aproveita para atualizar estado de saúde

Ex-jogador Pelé usou suas redes sociais para acalmar seus fãs e atualizar sobre seu estado de saúde

O ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento (82), mais conhecido como Pelé, continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Depois de deixar seus fãs preocupados, o Rei decidiu tranquilizar a todos nas redes sociais nesta quinta-feira, 1.

“Amigos, eu estou no hospital fazendo minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigado ao Catar por essa homenagem e a todos que me enviam boas energias!”, escreveu ele na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, fazendo referência aos prédios do Catar que mostraram sua foto e uma frase desejando sua recuperação.

A foto usada para falar sobre o estado de saúde do Rei são exatamente as torres em Doha pedindo melhoras ao tri campeão da Copa do Mundo. Pelé é o único jogador da história a ganhar três mundiais com sua seleção, sendo em 1958, quando tinha apenas 18 anos, em 1962 e em 1970.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pelé (@pele)



Filha de Pelé se pronuncia na web

Key Nascimento, filha do maior jogador da história do Brasil, também tem falado sobre seu pai, que preocupa o mundo com sua saúde. “Olá, amigos. A mídia está surtando novamente e eu quero vir aqui abafar um pouquinho. Meu pai está internado, está regulando medicamento. Eu não estou pulando num voo para correr lá. Os meus irmãos estão no Brasil visitando e eu vou no Ano Novo. Não tem surpresa nem emergência. Agradecemos muito todo carinho e amor que vocês transmitem”, disse.