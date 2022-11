Pelé: boletim médico fala sobre a saúde do ex-atleta durante internação

Hospital divulga boletim médico sobre a internação do ex-jogador de futebol Pelé

O ex-jogador de futebol Pelé (82) foi internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta semana e o assunto ganhou repercussão nas redes sociais. Assim, a área de comunicação do hospital divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde do ex-atleta.

O documento informou que o quadro de Pelé é estável e ele tem controle de suas funções vitais. Ele está internado para a reavaliação do seu tratamento de quimioterapia contra um câncer.

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein ontem (29) para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón identificado em setembro de 2021. Após avaliação médica, o paciente foi levado a um quarto comum, sem necessidade de internação, em uma unidade semi-intensiva ou UTI. O ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável", informaram.

Pelé foi diagnosticado com câncer no cólon em setembro de 2021 e faz tratamento com quimioterapia.

Filha de Pelé se pronuncia na web

Em um post no Instagram, Kely Nascimento, filha de Pelé, contou que a internação do pai aconteceu para regular os medicamentos dele.

“Olá amigos. A mídia está surtando novamente e eu quero vir aqui abafar um pouquinho. Meu pai está internado, está regulando medicamento. Eu não estou pulando num voo para correr lá. Os meus irmãos estão no Brasil visitando e eu vou no ano novo. Não tem surpresa, nem emergência. Agradecemos muito todo carinho e amor que vocês transmitem”, disse ela.