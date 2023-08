Paulinho da Viola recebe alta hospitalar após cirurgia: "Recuperou-se muito bem"

O cantor Paulinho da Viola foi submetido a uma cirurgia no intestino após descoberta de tumor raro

Nesta segunda-feira, 7, o cantor Paulinho da Viola recebeu alta hospitalar. Internado desde o último dia de julho, o artista deixa a Clínica São Vicente, na Gávea, e vai se recuperar em casa.

A notícia foi dada através do boletim médico de Paulinho, compartilhado em suas redes sociais. "O paciente Paulo Cesar Baptista de Faria (Paulinho da Viola) recuperou-se muito bem do procedimento cirúrgico executado. Está tenda alta hoje para sua residência", disse o comunicado.

Ele havia sido hospitalizado após passar mal em um show no dia 31 de julho, onde ele passou por uma série de exames que lhe diagnosticaram com GIST de intestino delgado.A doença se trata de um raro tumor estromal gastrointestinal, com origem nas células de Cajal, presentes na parede dos órgãos do sistema digestório.

Para o tratamento da doença, o artista foi submetido a uma enteroctomia, que consiste na retirada de um pedaço do intestino. Após o procedimento, ele permaneceu em observação no CTI por dois dias, até receber alta e ir se recuperar em um quarto privado.

Agora, Paulinho irá terminar seu tratamento em casa. Segundo o boletim médico, ele permanecerá em acompanhamento médico, mas terá os cuidados da sua família, continuando em repouso em sua residência.

Nos comentários, seus seguidores comemoraram a boa notícia. "Graças a Deus! Muita saúde, Paulinho! Viva!", disse a cantora Fabiana Cozza."Que excelente notícia", escreveu o Instagram oficial da escola de samba Portela, da qual Paulinho é baluarte. "Logo nosso mestre estará nos palcos nos alegrando", disse fã. "Viva o Paulinho!", celebrou a atriz Inez Viana.

No último dia 7, o músico agradeceu as boas energias e o carinho dos fãs através de seu Instagram."Tenho recebido muitas mensagens de carinho e apoio. Quero agradecer a cada uma delas. Estou confiante que em breve estarei de volta. Um abraço a todos", escreveu Paulinho em um de seus boletins médicos.