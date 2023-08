Paulinho da Viola recebe alta do CTI e agradece o apoio do público

O cantor Paulinho da Viola foi hospitalizado na última segunda-feira, 31, e precisou ser submetido a uma cirurgia no intestino

Nesta quarta-feira, 2, o cantor Paulinho da Viola recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo, onde ele permanecia sob cuidados após problema de saúde. O artista foi internado na madrugada última segunda-feira, 31, logo após passar mal antes de se apresentar em Três Lagos, no Rio de Janeiro.

Segundo os boletins médicos divulgados em suas redes sociais, Paulinho precisou ser submetido a uma bateria de exames que detectaram tumor em seu intestino. O cantor foi diagnosticado com GIST de intestino delgado.

A doença é rara e se trata de um tumor estromal gastrointetinal que tem origem nas células de Cajal, presentes na parede dos órgãos de trato gastrointestinal. E como parte do tratamento, o artista foi submetido a uma enteroctomia, que consiste na retirada de um pedaço do intestino, para o tratamento da lesão.

Ao apresentar boa evolução dois dias após a operação, Paulinho da Viola recebeu alta do CTI e iniciou uma dieta por via oral. No último boletim médico, sua equipe expressou que espera que o cantor receba alta hospitalar em breve e se recupere em casa.

Na publicação, Paulinho aproveitou para mandar uma mensagem aos fãs. "Tenho recebido muitas mensagens de carinho e apoio. Quero agradecer a cada uma delas. Estou confiante que em breve estarei de volta. Um abraço a todos", escreveu na legenda.

Nos comentários, seguidores e amigos celebraram a boa notícia. "Logo o Timoneiro estará no comando dos palcos novamente", escreveu admirador. "Viva o Ministro do Samba! Vida longa a Paulinho da Viola!", disse outro. "Pronta recuperação, querido Paulinho!", torceu fã.

"Boa recuperação e saúde, Paulinho! O bom samba te espera e aguarda com saudades e carinho", declarou seguidor. "Graças a Deus. Boa recuperação ao querido mestre!", escreveu o perfil oficial da Portela, escola de samba carioca de onde Paulinho da Viola é baluarte.