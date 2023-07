Paulinho da Viola é internado em hospital do Rio de Janeiro

Após se sentir mal antes de show e cancelar a apresentação, Paulinho da Viola é internado em hospital

O cantor Paulinho da Viola precisou de atendimento médico e foi internado em um hospital no Rio de Janeiro na madrugada desta segunda-feira, 31. De acordo com o site do Jornal O Globo, a equipe de assessoria de imprensa dele confirmou a hospitalização. “Ele segue internado desde o início da madrugada quando chegou ao Rio”, informaram. Porém, o diagnóstico médico ainda não foi divulgado.

O artista passou mal antes de fazer um show no domingo, 30, e a apresentação foi cancelada na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro. Ele foi internado após este acontecimento.

Nas redes sociais, a equipe dele confirmou o cancelamento do show. “O artista está bem, mas atendendo a pedido médico, não será possível realizar o show”, informaram. Vale lembrar que Paulinho da Viola está com 80 anos de vida.

Internado, MC Marcinho respira com a ajuda de aparelhos

Outro cantor que está internado é o funkeiro MC Marcinho. Ele segue internado em um hospital no Rio de Janeiro enquanto espera por um transplante de coração. De acordo com novo boletim médico, ele precisou voltar a respirar com a ajuda de aparelhos e seu quadro de saúde é estável.

“O paciente Márcio André Nepomuceno Garcia segue estável, ainda necessitando de cuidados intensivos e respira com ajuda de aparelhos (ventilação mecânica)”, informaram. O artista está internado há cerca de um mês no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, após ter ido ao local para tratamento de problemas cardíaco e renal.

O irmão dele, Mauro Garcia, pediu orações para o artista. “Quero agradecer a todos que estão nos ajudando em oração e pedir para continuarmos. Nossas orações tocaram o coração de Deus e ele vai operar mais esse milagre em nome de Jesus”, informou.