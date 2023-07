Internado, MC Marcinho volta a ter ajuda de aparelhos para respirar

MC Marcinho está internado enquanto espera um transplante de coração

O cantor MC Marcinho segue internado em um hospital no Rio de Janeiro enquanto espera por um transplante de coração. De acordo com novo boletim médico, ele precisou voltar a respirar com a ajuda de aparelhos e seu quadro de saúde é estável.

“O paciente Márcio André Nepomuceno Garcia segue estável, ainda necessitando de cuidados intensivos e respira com ajuda de aparelhos (ventilação mecânica)”, informaram. O artista está internado há cerca de um mês no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, após ter ido ao local para tratamento de problemas cardíaco e renal.

O irmão dele, Mauro Garcia, pediu orações para o artista. “Quero agradecer a todos que estão nos ajudando em oração e pedir para continuarmos. Nossas orações tocaram o coração de Deus e ele vai operar mais esse milagre em nome de Jesus”, informou.

Há pouco tempo, MC Marcinho passou por uma cirurgia para o implante de um coração artificial, que ele deve usar até realizar o transplante. Antes disso, ele já utilizava um marcapasso e também o ECMO, que é um tipo de pulmão artificial. Outro boletim médico informou que o funkeiro foi diagnosticado com cardiopatia e doença renal crônica.

Saiba mais sobre a saúde do funkeiro

MC Marcinho está na batalha contra um problema no coração desde o ano passado. Ele emocionou os fãs ao liderar uma campanha para conseguir implantar um marcapasso. "Galera, estou precisando fazer uma cirurgia no coração e estou aguardando o plano que não libera o meu procedimento. Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida é meu trabalho", declarou na época.

O cantor, que marcou o funk brasileiro com hits como 'Glamurosa', pediu que o plano agilizasse o processo: “Pelo amor de Deus”, suplicou ainda no vídeo. Na legenda, ele completou: "Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida”, iniciando uma campanha apoiada por várias celebridades, que marcaram a empresa nos comentários e solicitaram urgência na liberação da cirurgia.