Após cirurgia, Paulinho da Viola é diagnosticado com doença rara

O cantor Paulinho da Viola foi internado na madrugada desta segunda-feira e foi submetido a uma cirurgia para encontrar um diagnóstico; saiba o resultado

Na madrugada desta segunda-feira, 31, o cantor Paulinho da Viola, de 80 anos, foi internado e precisou ser submetido a uma cirurgia. Segundo o boletim médico do artista, ele passou mal antes de um show no último domingo e passou pelo procedimento após ter um pequeno sangramento digestivo.

Em atualização do seu quadro de saúde, os médicos afirmaram que a cirurgia foi bem sucedida e que ele foi diagnosticado com GIST de intestino delgado. A doença é rara e se trata de um tumor estromal gastrointetinal que tem origem nas células de Cajal, presentes na parede dos órgãos de trato gastrointestinal.

O boletim também informa que, ao diagnosticarem o tumor, Paulinho precisou passar por uma enteroctomia, que consiste na retirada de um pedaço do intestino, para o tratamento da lesão. Eles finalizaram a atualização do quadro de saúde afirmando que o cantor passa bem.

Joelma recebe diagnóstico após problemas de saúde

Outra famosa que está passando por problemas de saúde é Joelma. A cantora havia sido internada e submetida a uma bateria de exames após assustar os fãs e cancelar todos os seus compromissos profissionais.

Segundo os médicos, ela foi diagnosticada com uma sinusite bacteriana, informou o Leo Dias. O diagnóstico explica a falta de fôlego, o inchaço na região do rosto e os demais sintomas que a artista tem lutado há semanas.

A CARAS procurou a assessoria de Joelma em busca de novas informações, mas não obteve resposta. Vale lembrar que a cantora chegou a afirmar que não se pronunciaria mais sobre as questões de saúde e que se dedicaria totalmente à sua recuperação.

A pausa nos shows de Joelma foi anunciada por sua equipe através de um comunicado oficial nas redes sociais. “A Jshows, escritório que administra a carreira da cantora Joelma, reitera que Joelma não se sentiu bem no show da noite deste sábado (22) por conta de uma recaída e, portanto, por orientação médica, seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado. Agradecemos o carinho e contamos com a compreensão”, disseram.

Por sua vez, a estrela também mandou um recado para os fãs. “Meus babys, cantar para vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar da minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo! Amo vocês”, declarou.