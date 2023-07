Fim do mistério! Joelma recebe diagnóstico médico após bateria de exames

Joelma recebe diagnóstico médico; cantora está afastada da rotina de shows e foi internada

Após assustar fãs e cancelar todos os compromissos profissionais, a cantora Joelma finalmente recebeu um diagnóstico dos médicos. A artista foi internada, passou por uma bateria de exames e foi informada sobre o problema.

Segundo os médicos, ela foi diagnosticada com uma sinusite bacteriana , informou o Leo Dias. Isso explicaria a falta de fôlego, o inchaço na região do rosto e os demais sintomas que a artista tem lutado há semanas.

A pausa nos shows de Joelma foi anunciada pela equipe da cantora por meio de um comunicado nas redes sociais. “A Jshows, escritório que administra a carreira da cantora Joelma, reitera que Joelma não se sentiu bem no show da noite deste sábado (22) por conta de uma recaída e, portanto, por orientação médica, seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado. Agradecemos o carinho e contamos com a compreensão”, disseram.

Por sua vez, a estrela também mandou um recado para os fãs. “Meus babys, cantar para vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar da minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo! Amo vocês”, declarou.

Joelma celebra o aniversário da filha caçula

A cantora Joelma comemorou o aniversário da filha caçula dela, Yasmin Mendes, fruto do antigo casamento com Ximbinha, há poucas semanas. A mamãe coruja fez questão de prestar uma homenagem para a herdeira em um post nas redes sociais.

No álbum de fotos, ela relembrou imagens de quando as duas cantaram juntas em uma gravação do programa Altas Horas, da Globo, e estavam com looks combinando. Na legenda, ela declarou todo o seu amor pela filha.

"Feliz aniversário pra minha pititita que não para de crescer! Parece que foi ontem que você dividia o palco comigo dentro da minha barriga e hoje divide do meu lado. Que Papai do céu te abençoe e te guarde sempre! Yasmin, te amo muitão", afirmou ela.