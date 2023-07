Joelma exibe fotos raras ao lado da filha caçula

Joelma faz homenagem para a filha caçula, Yasmin, em data especial

A cantora Joelma está em festa nesta terça-feira, 11. Isso porque a filha caçula dela, Yasmin Mendes, fruto do antigo casamento com Ximbinha, completou mais um ano de vida. A mamãe coruja fez questão de prestar uma homenagem para a herdeira em um post nas redes sociais.

No álbum de fotos, ela relembrou imagens de quando as duas cantaram juntas em uma gravação do programa Altas Horas, da Globo, e estavam com looks combinando. Na legenda, ela declarou todo o seu amor pela filha.

"Feliz aniversário pra minha pititita que não para de crescer! Parece que foi ontem que você dividia o palco comigo dentro da minha barriga e hoje divide do meu lado. Que Papai do céu te abençoe e te guarde sempre! Yasmin, te amo muitão", afirmou ela.

Joelma também é mãe de Natália, de 34 anos, fruto do relacionamento com Roberto Luís Sarraff, e de Yago Matos, que nasceu da relação dela com Robson Leão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joelma (@joelmaareal)

Joelma cancela shows

A cantora Joelma segue em repouso e precisou cancelar mais alguns shows. Nesta segunda-feira, 10, a assessoria de imprensa da artista informou que ela também cancelou os shows que iria realizar nos dias 11, 12 e 15 julho. Anteriormente, ela cancelou os shows do final de semana passado.

Joelma foi diagnosticada com gripe e está em repouso na sua casa para seguir as recomendações médicas para ter uma rápida recuperação. Na nota oficial à imprensa, a cantora se pronunciou sobre a saúde.

“Agradeço o carinho de todos os meus fãs, do público e de todos os contratantes. Estou aqui me cuidando e já já estou de volta pra gente cantar e dançar muito”, afirmou ela.