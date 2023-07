Internado, Paulinho da Viola passa por cirurgia após ter um sangramento

Paulinho da Viola foi operado nesta segunda-feira, 31, informou sua assessoria de imprensa

O cantor Paulinho da Viola, que foi internado durante a madrugada desta segunda-feira, 31, em um hospital no Rio de Janeiro, precisou passar por uma cirurgia. De acordo com o site G1, a assessoria de imprensa do artista informou que ele teve um pequeno sangramento digestivo e os médicos optaram pela cirurgia, que aconteceu no início da tarde desta segunda-feira .

Paulinho da Viola foi internado após passar mal algumas horas antes de se apresentar em Três Rios, na região serrana do Rio de Janeiro. Ele teve uma queda de pressão e precisou de atendimento médico. Ao chegar na capital fluminense, ele foi internado.

Nas redes sociais, a equipe dele confirmou o cancelamento do show que aconteceria na noite de domingo, 30. “O artista está bem, mas atendendo a pedido médico, não será possível realizar o show”, informaram. Vale lembrar que Paulinho da Viola está com 80 anos de vida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulinho da Viola (@paulinhodaviola)

Outra famosa que também passou por cirurgia nos últimos dias: MC Katia

A funkeira MC Katia, que é uma das pioneiras do funk, passou por uma cirurgia na semana passada após ter um problema de saúde. Ela teve que amputar metade do seu pé após ser diagnosticada com uma trombose. O procedimento já foi feito e ela está se recuperando no hospital.

O quadro de saúde dela foi revelado por seu marido, o produtor e DJ LD, que postou uma foto do pé da amada com o curativo. “A cirurgia foi um sucesso. Perdeu metade do pezinho que estava doente e segue em recuperação. Obrigado a todos os médicos do hospital”, disse ele no post.

A MC Katia foi internada no início de julho para retirar um mioma do útero. Logo depois, ela foi diagnosticada com a trombose e seu pé necrosou por causa de um problema de circulação. Agora, passou pela cirurgia de amputação.

Há pouco tempo, ela desabafou sobre sua condição em entrevista no Jornal Extra. “Estou engolindo a seco, mas conformada, pois não tem outro jeito. Os médicos estão fazendo de tudo, mas a minha vida vale mais. Se tem que ser assim... Meus dedos estão todos pretos. Infelizmente, o mioma e o cigarro fizeram isso comigo”, disse ela.