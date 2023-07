MC Katia tem parte do corpo amputada após problema de saúde. Entenda o que aconteceu

Pioneira do funk, MC Katia passa por cirurgia para amputar uma parte do seu pé e o marido dela tranquiliza os fãs sobre como ela está

A funkeira MC Katia, que é uma das pioneiras do funk, passou por uma cirurgia nesta semana após ter um problema de saúde. Ela teve que amputar metade do seu pé após ser diagnosticada com uma trombose. O procedimento já foi feito e ela está se recuperando no hospital.

O quadro de saúde dela foi revelado por seu marido, o produtor e DJ LD, que postou uma foto do pé da amada com o curativo. “A cirurgia foi um sucesso. Perdeu metade do pezinho que estava doente e segue em recuperação. Obrigado a todos os médicos do hospital”, disse ele no post.

A MC Katia foi internada no início de julho para retirar um mioma do útero. Logo depois, ela foi diagnosticada com a trombose e seu pé necrosou por causa de um problema de circulação. Agora, passou pela cirurgia de amputação.

Há pouco tempo, ela desabafou sobre sua condição em entrevista no Jornal Extra. “Estou engolindo a seco, mas conformada, pois não tem outro jeito. Os médicos estão fazendo de tudo, mas a minha vida vale mais. Se tem que ser assim... Meus dedos estão todos pretos. Infelizmente, o mioma e o cigarro fizeram isso comigo”, disse ela.

Pais de Sthefany Brito sofreram acidente de carro

A atriz Sthefany Brito surpreendeu seus fãs ao revelar que seus pais sofreram um acidente de carro no último final de semana. Depois de ficar alguns dias longe das redes sociais, ela voltou com um recado para informar o quadro de saúde de sua mãe e seu padrasto, que ela considera como seu pai pois ajudou em sua criação desde a infância.

Na mensagem, a artista contou que sua mãe precisou passar por uma cirurgia e seu padrasto já teve alta, mas continua com dores no corpo.

“Ando sumida daqui porque meus pais sofreram um acidente de carro na estrada voltando de São Paulo esse final de semana e foi o maior susto e desespero das nossas vidas! Agora sim posso dizer que está tudo bem! Meu pai mesmo com dores por conta da batida, num geral está bem e já de alta! Minha mãe operou e estou aqui com ela no hospital enquanto ela se recupera!", disse ela.

Então, ela comentou sobre a recuperação da mãe. "Ela é a base da nossa família, a mulher mais forte e com vontade de viver que eu conheço! Vovó Sandra é uma guerreira! E Deus é maravilhoso! Foi um grande livramento, uma segunda chance!”, declarou.