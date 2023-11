O que aconteceu? Renata Capucci surge no hospital

Renata Capucci preocupa seus fãs ao aparecer em um leito de hospital após fazer um procedimento

A jornalista Renata Capucci, que trabalha na Globo, surpreendeu seus fãs ao mostrar que está em um hospital. Ela foi internada para passar por um procedimento para acabar com sua dor no ciático, que é um problema que causa dores intensas na região da lombar e das pernas.

Ela não deu detalhes sobre o que foi feito, mas contou que tudo aconteceu dentro do previsto e ela está bem.

Nos stories do Instagram, a repórter contou: “Indo me livrar da dor no ciático que há meses tira meu bom humor. Torçam por mim”. Algumas horas depois, ela voltou e disse: “Deu tudo certo”.

Renata Capucci tem Parkinson

Há pouco tempo, Renata Capucci contou que é portadora de Parkinson. Durante uma participação no programa Mais Você, ela contou sobre a doença. "Não falem 'mal de Parkinson', porque não temos mal, mas uma doença. Já é uma palavra com carga negativa suficiente", afirmou.

Ela, então, falou pela primeira vez ao vivo sobre o diagnóstico que recebeu em 2018. "Parece que cai uma bigorna na cabeça. Lembro que gritava no carro, junto com meu marido, ele é médico. É um choque receber esse diagnóstico, principalmente aos 45 anos porque as pessoas não fazem a menor ideia que se pode ter doença de Parkinson aos 45. Tem gente que me manda mensagem aos 35 anos", afirmou.

Ela recebeu uma mensagem carinhosa da irmã, das filhas e do marido em forma de vídeo e se emocionou. "[Meu marido] tem um lema 'vamos viver o hoje enquanto o hoje está bom'. Quando eu estava no fundo do poço quem me tirava era o meu marido", disse após a fala do companheiro. "É difícil não chorar, né, Ana?", desabafou a jornalista. "Você sabe que está fazendo a coisa certa quando ouve que é um exemplo de resiliência, de força e de como encarar a vida. Porque a vida te dá muito mais 'não' do que 'sim'".