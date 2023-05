O que aconteceu com Luciana Gimenez? Apresentadora volta a sentir dores após acidente

Apresentadora, Luciana Gimenez sofreu acidente enquanto esquiava em Aspen no início de 2023

A apresentadora Luciana Gimenez (52) voltou a ser internada nesta quarta-feira, 17. Em seus Stories do Instagram, a famosa compartilhou um vídeo curto exibindo o quarto do hospital, enquanto estava deitada em uma maca, acompanhada de uma enfermeira.

Luciana Gimenez sofreu um acidente em janeiro deste ano , enquanto esquiava com os filhos Lucas (23) e Lorenzo (12) em Aspen, nos Estados Unidos, e voltou a sentir dores nas costas nesta terça-feira, 16, enquanto fazia um ensaio fotográfico.

Também em seu perfil, ela mostrou alguns detalhes do ensaio. Em um curto registro, a artista exibiu alguns detalhes de sua maquiagem e do vestido que usava enquanto finalizada o penteado, e depois mostrou um pouco da "bagunça" que ficou após a sessão de fotos.

Segundo a assessoria da apresentadora da RedeTV!, Luciana Gimenez sentiu fortes incômodos na região inferior das costas e foi aconselhada pelos médicos a ir até o hospital. Na manhã desta quarta-feira ela seria submetida a uma série de exames.

Leia também:Entenda por que Luciana Gimenez chorou ao voltar para a TV de muletas

Em outro Stories, a apresentadora agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido. "Sim, estou no hospital e daqui a pouco eu já vou melhorar. Ontem eu estava na academia e hoje estou no hospital. Aqui é assim, oito ou 80".

Apesar de ter aparecido nos Stories de seu Instagram, até o momento a artista ainda não deu mais informações ou detalhes sobre o que aconteceu em suas redes sociais. "Um beijo e já já eu dou mais notícias", garantiu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

RELEMBRE O ACIDENTE DE LUCIANA GIMENEZ

Em 7 de janeiro, a apresentadora esquiava em alta velocidade em uma pista íngreme e caiu ao tentar parar. Ela estava passando as férias em Aspen, ao lado dos filhos Lucas e Lorenzo e sofreu fraturas em quatro lugares diferentes da perna, além de ter precisado passar por uma cirurgia de emergência.

Em seu perfil do Instagram, Luciana Gimenez mostrou as etapas de sua recuperação --que se deu, em sua maior parte, na cidade de Nova York. Na época, ela chegou a publicar um vídeo em seu perfil, dando detalhes sobre o acidente e contando como ficou preocupada com os filhos após se machucar.

"Oi, estou passando para agradecer todo mundo que está me desejando melhoras. Como vocês sabem, eu sofri um acidente de esqui e quebrei a tíbia e a fíbula em quatro lugares, foi um acidente um pouco feio, mas a minha única preocupação na hora era que os meus filhos estavam juntos e eu não queria que eles assistissem essa cena, que não foi uma cena muito legal", contou.

Em seguida, Gimenez afirmou que estava sendo bem cuidada e explicou que demorou para aparecer nas redes sociais por conta dos remédios, fazendo com que ela não consiga falar direito. Na época, ela disse que ainda não sabia quando receberia alta, mas que estava feliz por saber que poderá voltar a praticar esportes no futuro.