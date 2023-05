Após fortes dores, Luciana Gimenez é internada em hospital

Apresentadora Luciana Gimenez é internada em São Paulo após sofrer com incômodos nas costas

A apresentadora Luciana Gimenez (53) está internada em um hospital de São Paulo. A informação foi dada em primeira mão pela jornalista Fábia Oliveira. A famosa foi hospitalizada após sentir fortes dores nas costas enquanto estava fazendo um ensaio fotográfico na tarde desta terça-feira, 16.

Segundo a assessoria da artista da RedeTV!, ela sofreu incômodos intensos na região inferior das costas sendo aconselhada pelos médicos a ir ao hospital para fazer exames.

Conforme informações também da assessoria, a apresentadora passará por mais exames na manhã desta quarta-feira, 17, para saber o que está acontecendo. É bom lembrar que ela sofreu um grave acidente esquiando em Aspen, nos Estados Unidos, em janeiro.

Nos últimos meses, Luciana Gimenez vem compartilhando as dificuldades de sua recuperação e sempre desabafa sobre dores e outros problemas desencadeados pelo acidente.

Luciana Gimenez chora muito ao se despedir de membro da família: ''Não aguenta mais''

A apresentadora Luciana Gimenez (53) desabafou em sua rede social nesta terça-feira, 02, sobre uma perda que sua família terá. Abalada e chorando, a famosa contou que seu cachorro, de 16 anos, será sacrificado e que ela precisou se despedir dele.

Muito triste com a situação, Luciana Gimenez contou que o pet foi um presente para o seu ex-marido, Marcelo de Carvalho (61), e que o cão, apesar de ser bravo, foi doce e até cuidava de seu filho caçula, Lorenzo Gabriel (12).

"Ultimamente só choro, seja do exame que dói, agora meu cachorro que tá com 16 anos e ele não aguenta mais ficar em pé, tá com uns problemas de saúde e vão sacrificar o cachorro amanhã", falou a famosa, que meses atrás sofreu um grave acidente e vem tratando a lesão na perna até hoje.

"Ultimamente tenho chorado mais do que chorei a vida inteira, tem sido um ano bastante intenso.... Eu dei ele de presente pro Marcelo, meu ex, ele era pequenininho, só que ele era enorme, ele era um cachorro bravo, mas era tão doce, ele cuidava muito do Lolo, muito ruim se despedir de bichinho porque ele faz parte da família", desabafou a apresentadora.

