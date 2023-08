Norton Nascimento: coração chegou em jatinho da Globo para transplante

Transplante de coração realizado por Norton Nascimento há vinte anos levantou discussão sobre a doação de órgãos

Há vinte anos, o ator Norton Nascimento comoveu o Brasil ao expor publicamente o drama que vivia. No auge da carreira, ele revelou que precisava receber um coração novo em um transplante. O drama é semelhante ao que Faustão vive agora em 2023.

Em dezembro daquele ano, o ator foi internado e passou por uma cirurgia delicada para a correção de um aneurisma. Os médicos chegaram a afirmar que seu estado era considerado "gravíssimo"

“O ator Norton Nascimento, 41 anos, passou ontem, 16 de dezembro, no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, por uma cirurgia cardíaca para correção de aneurisma na aorta que comprometia a aorta ascendente e o ventrículo esquerdo. A cirurgia foi realizada pela equipe do Dr. Paulo Paulista. O paciente evoluiu com insuficiência cardíaca grave devido ao mau funcionamento do ventrículo esquerdo e atualmente está em circulação assistida. No momento o estado do paciente é considerado gravíssimo", dizia a nota revelada na época.

Na época, o ator sofreu para encontrar um doador compatível, já que tinha porte atlético e o tipo sanguíneo mais raro de todos. A surpresa veio quando um acidente fatal deu uma segunda chance ao ator que na época estava com 41 anos.

Norton Nascimento recebeu o coração do médico RicardoVeiga, que sofreu um acidente quando seguia para Angra dos Reis, para dar plantão. A família autorizou a doação do coração, fígado, pâncreas, rins e pulmão. Um dos órgãos acabou transplantado no ator.

Na época, o coração viajou em um jatinho cedido pela Globo, que apoiou o ator durante todo o processo. Antes de receber o coração, o ator ficou tão mal que quase não conseguia reagir a estímulos. Ele passou 15 dias na UTI se recuperando do procedimento.

Norton Nascimento morreu em 2017 após uma grave infecção nos pulmões causar uma parada cardiorrespiratória. O galã tinha apenas 45 anos e estava em plena atividade quando partiu.

Faustão vai precisar de transplante

Neste domingo, um boletim médico revelou uma piora no quadro clínico do apresentador. Segundo os médicos, ele está usando medicações para o controle do bombeamento do sangue pelo organismo. Fausto Silva está internado há 15 dias.

"Em 05 de agosto, Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração", diz a mensagem.