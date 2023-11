Noah Massa: qual é o diagnóstico do neto que é o xodó de Ratinho?

Entenda qual é o diagnóstico do neto de Ratinho; pequeno é o xodó do apresentador do SBT

Com a vida repleta de compromissos profissionais, o apresentador e empresário Ratinho tenta estar presente na vida do neto, Noah Massa. Ele é filho de Gabriel Massa, um dos herdeiros do apresentador que também é dono de um conglomerado de mídia no Paraná.

Sempre que tem um momento, ele aparece em fotos e vídeos ao lado do pequeno que está com 5 aninhos.

O que tem o neto de Ratinho?

Noah nasceu com hidrocefalia, diagnóstico revelado pelo próprio apresentador em uma conversa com Patrícia Abravanel. "Essa é uma condição que causa o acúmulo de líquido no cérebro, levando ao inchaço da cabeça. Ele é nosso anjinho, tem que cuidar dele. Ele é muito bonzinho", contou ele.

A condição não tem cura, mas é possível que o pequeno tenha uma vida tranquila, mesmo com as consequências. "Temos que viver com as limitações que ele tem, mas com o mesmo amor", disse ele que sempre coloca a família como prioridade.

Noah é filho de Gabriel Massa. Vale lembrar que Ratinho também é pai de Ratinho Júnior e Rafael Massa. Ele também é avô de Carlos Alberto, Alana, Yasmin, Gabriele, Aurora e Alícia.

Ratinho é apaixonado pela família

No ano passado, o apresentador emocionou os fãs ao resgatar momentos da festa de 15 anos da neta, Yasmin Massa. Em seu perfil, ele mostrou fotos e vídeos da cerimônia que foi toda trabalhada no luxo.

"Se a realização de um filho é a nossa realização, imagina a realização do sonho dos netos. Não nasci em família rica, pelo contrário, éramos muito simples e desde os meus 8 anos sempre trabalhei. Não lembro um dia se quer de ter pedido dinheiro ao meu pai. Fui engraxate, office boy, vendedor entre tantas outras profissões e me orgulho muito disso. Quando adulto, tive pouco tempo com minha família buscando me realizar na comunicação. Graças a Deus, que sempre me deu saúde e boas oportunidades, hoje consigo aproveitar bons momentos com eles. Trabalho, honestidade e amor sempre foram e são os principais valores que busco passar para os meus filhos e agora aos filhos dos meus filhos", disse Carlos Massa.