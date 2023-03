Ratinho se emociona com festa luxuosa nos 15 anos da neta: "Não nasci em família rica"

Ratinho se emociona com festa que pode proporcionar para a neta; ela se curvou como gratidão ao avô

Um dos profissionais bem sucedidos da televisão, o apresentador Ratinho emocionou os fãs ao resgatar momentos da festa de 15 anos da neta, Yasmin Massa. Nesta segunda-feira, 6, ele mostrou fotos e vídeos da cerimônia que foi toda trabalhada no luxo.

"As melhores coisas da vida não são coisas, mas sim pessoas. Amo minha família, incondicionalmente. Esta foto foi de sexta-feira num momento muito especial, celebrando os 15 anos da minha neta Yasmin. Boa semana para todos!", disse ele ao compartilhar as fotos.

No final de semana, Ratinho publicou um vídeo mostrando a entrada da jovem na festa com um vestido longo do tipo princesa. Ele também mostrou o momento em que a neta se curvou a ele e dançou valsa na frente dos convidados.

"Se a realização de um filho é a nossa realização, imagina a realização do sonho dos netos. Não nasci em família rica, pelo contrário, éramos muito simples e desde os meus 8 anos sempre trabalhei. Não lembro um dia se quer de ter pedido dinheiro ao meu pai. Fui engraxate, office boy, vendedor entre tantas outras profissões e me orgulho muito disso. Quando adulto, tive pouco tempo com minha família buscando me realizar na comunicação. Graças a Deus, que sempre me deu saúde e boas oportunidades, hoje consigo aproveitar bons momentos com eles. Trabalho, honestidade e amor sempre foram e são os principais valores que busco passar para os meus filhos e agora aos filhos dos meus filhos", disse Carlos Massa.

Veja:

ALTA HOSPITALAR

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, recebeu alta hospitalar para seguir com a sua recuperação em casa. Ele passou por uma cirurgia no joelho nesta semana e ficou alguns dias em observação no hospital. Agora, ele já está em casa e registrou o momento nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, 16, Ratinho mostrou uma foto na sala de sua casa. Ele apareceu sentado no sofá e com o pé apoiado em uma cadeira de rodas enquanto participava de uma reunião de vídeo pelo computador.